早餐店打工2天累到升天！她曝「真實體悟」 全場秒認同
編輯中心/綜合報導
2021-02-02 17:52:40
台灣早餐店眾多，提供的食物品項非常多元，中式西式應有盡有，還可以彈性決定配料。豐富美味的早餐是許多民眾起床的動力，不過為了滿足大家的需求，早餐店員工真的可以說是十分辛苦。就有位女網友透露自己在早餐店打工2天的心得，工作流程忙碌到不行，讓她直呼精神壓力超大，貼文引發許多共鳴。
有位女網友在PTT WomenTalk板發文，直言「真的很佩服早餐店打工的人」，透露自己目前是考生，日前兼職去早餐店打工，第一次接觸餐飲類的工作，做了2天發現超級累，要負責出餐、洗＋擦＋擺放碗與廚具、收拾餐桌、接點餐電話寫好送櫃檯、幫煎台補食材＋隨時要聽煎台需要什麼、還要做炒麵＋煮義大利麵、與另一個員工輪流送外送。原PO直呼精神壓力爆大，還要留意客人進來和離開時高喊你好和謝謝，同時間多工序進行的早餐店忙碌型態，讓原PO感慨對習慣專心做一件事的人來說很困難，強調自己也會擔心雷到別人，拖到店內整體出餐進度或做錯餐，所以精神一直處於緊繃狀態，十分辛苦。最後原PO笑稱，「最大的收穫大概就是要更認真念書的體悟吧」。文章一出掀起熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「早餐店是神人在做的」、「做餐飲最大的體悟就是不要做餐飲」、「根本集記憶力、爆發力、烹飪技巧一身的工作」、「以前曾跑去餐廳打工，覺得賺錢真的爆不容易，能夠讀書真的是很幸福的一件事」、「之前家裡開過，不像外人講的只要忙到中午，其實很辛苦」、「我才佩服超商的店員...樣樣會」、「早餐店需要同時間注意很多事情」、「超商更累」、「打過工才知道賺錢辛苦＋1」、「一樣餐飲不如去手搖飲料店，品項單純工作輕鬆多了」。（編輯：倪浩軒）