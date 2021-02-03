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國外疫苗開打台灣人卻不急？眾曝「3關鍵」：正常到不行

編輯中心/綜合報導

2021-02-03 14:56:36｜2021-02-03 15:05:14

▲阿根廷第二波新冠疫情提前在南半球夏季到來，阿根廷除了開始施打疫苗預防外，也研發出有效治療重症患者的馬血清療法。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球已經有多個國家開始施打新冠肺炎疫苗。（示意圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情仍未趨緩，但全球已經有多國開始施打疫苗，許多專家推估在3月份中下旬，疫情將能獲得控制，但截至目前為止，台灣目前尚未取得新冠肺炎的疫苗。對此，就有網友討論「為什麼台灣人這麼不信任疫苗啊？」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「最近新冠肺炎的疫苗在全球開始施打了，結果台灣卻是民調排名不想打疫苗的前幾名，不想打就算了，還有網友質疑台灣現在是否需要疫苗的議題，曾幾何時台灣人也開始不相信國外疫苗了？」
▲網友不解為何台灣人有不少人不想打疫苗。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲網友不解為何台灣人有不少人不想打疫苗。（示意圖／美聯社／達志影像）
事實上，據《Yahoo》1月底做的網路民調，先前問到「如果有新冠肺炎的疫苗，你會不會去注射疫苗？」結果一共有1150人參與投票，792人(68.9％)網友認為，不會去注射疫苗，先觀望看看；358人(31.1％)的網友認為，會去注射疫苗，增加對病毒的抵抗力。
貼文一出，網友紛紛回應「我們沒有國外那麼急迫，況且這些疫苗才花不到一年時間就趕工，多少大家都會害怕吧」、「目前都還算實驗階段吧，真正成效如何也要看一兩個月後，台灣沒那麼急啦」、「以台灣防疫來看，搶打疫苗價格貴，還有未知後遺症誰敢打」、「主要是台灣疫情跟防疫都做得還行，一般人沒有這麼急迫....都待在國內不想打也正常到不行」。
綜觀網友意見，多數人認為「台灣防疫政策完善」、「打完疫苗產生的後遺症」、「初期疫苗價格偏高」成為三大沒那麼迫切想打冠疫苗的因素。而針對台灣何時能夠買到疫苗，疫情中心指揮官陳時中日前則表示，台灣確實會比其他國家更晚施打疫苗，不過台灣不會是最後才拿到疫苗的國家，民眾不用太過緊張。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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