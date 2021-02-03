借廁所遭拒！男「沒戴口罩」還嗆聲 女房仲嘆：莫名其妙
編輯中心/綜合報導
2021-02-03 15:01:48
新冠肺炎疫情仍持續延燒，因此民眾外出都必須戴上口罩保護自己與他人。不過就有一名女房仲抱怨，有路人不但不戴口罩，更逕自開口要借廁所就往裏頭走，被拒絕還惱羞大罵，過程曝光也引發關注。
原po在臉書《爆怨公社》分享昨日值班的遭遇，「疫情期間，公司進來一個客人，沒戴口罩，直接對著我們說『借個洗手間』，就毫無停頓，直直就要往內走」。原po見狀則立即制止，「不好意思，我們廁所在二樓，不方便外借」。沒想到這位客人立即惱羞回嗆「第一次遇到仲介公司不借人家廁所的」，就氣沖沖的跑出去。無奈受氣的原po也不禁心想，「服務業門市就應該讓你穿梭自如才叫服務好，一副就想要投訴的態度，你怎麼不想你沒戴口罩，連你是誰我都不知道，直衝別人家這樣就叫有教養？莫名其妙，為何要把他人的好意視為應該？」過程曝光後也引發關注，不少網友也紛紛回應，「現代人很多都以自我為中心，認為別人都該給方便」、「現在連便利商店廁所也不外借，理由是疫情期間」、「有事嗎？沒戴口罩還敢進人家店裡」、「這樣的人很沒禮貌」。（編輯：潘毅）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。