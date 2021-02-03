碗盤太油該怎麼洗才乾淨？婆媽曝「關鍵1招」：絕對好洗

不少人在煮完飯以後，都得清洗令人頭疼且沾滿油污的鍋碗瓢盆，不過到底怎麼洗才最乾淨？對此，也有一名女網友上網求助，她想知道有沒有推薦能洗掉豬油跟動物油類的碗盤洗碗精，貼文一出，婆媽們也曝光「關鍵1招」，直呼「絕對好洗」。
該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示自己不知道在眾多的洗碗精品牌中，哪一個最好用，於是才會上來詢問「有人可以推薦洗豬油跟動物油類的碗盤洗碗精嗎」？
貼文一出，婆媽們一面倒，紛紛表示其實只要先「沖熱水」後，再配合市面上的洗碗精就可以輕鬆除去油膩髒污，「先用熱水把油沖掉後就很好洗了」、「洗碗精甚麼牌子不是重點，一定要先沖熱水」、「熱水+1」、「萬用的熱水！沖過之後，啥牌子都好洗淨喔」、「覺得熱水是重點」、「熱水唯一解」。另外，也有網友提醒，先用「廚房紙巾」將油污擦拭乾淨，也是不錯的方法，「廚房紙巾-熱水沖-洗碗精，絕對好洗」、「用廚房紙先擦掉油，再用熱水洗」、「餐巾紙先擦掉重油污再洗。如果是動物油脂，熱水沖掉之後遇到冷水還是會凝結在水管內部」、「沒有熱水就用餐巾紙先擦過再用洗碗精，有熱水就先沖掉再用洗碗精清洗」、「先用衛生紙或廚房紙巾擦掉大部分油脂，省水又降低水管塞住的風險」。（編輯：郭佩蓉）