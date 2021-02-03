衝診所付「6枚硬幣」遭拒！藥劑師冷回：最低只收10元的

雖說「一元復始，萬象更新」，在過年前收到一元銅板有時是吉祥的象徵，但農曆春節前收到太多一元硬幣也不好到銀行兌換。日前有一名女網友到診所就醫領藥時，用5個1元付帳，沒想到卻被對方拒絕，藥師還回了一句「我們最低面額是10元」，讓女網友相當傻眼。

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這名網友在臉書社團《台南爆料公社》還原她第一次遇到「零錢被拒收」的情況，網友表示她昨（2）日到這間平常去了8、9年的診所，當天領藥付錢時有禮貌的將手中的1元和5元的硬幣放在藥劑師手上，沒想到對方卻回她「不收1元的零錢」，接著更把這幾枚硬幣丟回桌上。

當下有些無奈的她接著問藥劑師「難道1塊、5塊就不是錢嗎」，對方卻告訴她「我們這裡收的最低面額是收10元，你拿1塊錢的我還要拿去換」，更請她要拿一元就去超商或菜市場使用，直到最後原PO尷尬表示身上只剩這些銅板後，對方才默默收下零錢，還不忘叮囑「我們這最低金額只有10元」。

▲藥師不願收一元硬幣的行為讓女網友相當傻眼。（圖／翻攝自臉書社團《台南爆料公社》）

對話曝光後，許多在地網友也錯愕表示「1元是法定貨幣沒有理由不收欸」、「藥局老闆應該是醫師 ，跟醫師反應問題應該會改善」、「不能拒收國幣吧？」、「我知道有藥局不收1元的，雖然櫃檯有張貼，但也覺得無言」。不過消息在網路上熱議後，原PO也隨後更新表示，該診所與藥師都有電話致歉，希望大家別繼續為難對方了。（編輯：楊智傑）