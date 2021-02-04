房市／台南透天貴卻猛蓋 原來這群人在買
財經中心/綜合報導
2021-02-04 18:00:00
台南透天、別墅總價不斷上揚，不少預算有限或家中人口較少的購屋族，改以大樓、華廈等較低總價產品為首選，但統計顯示，透天開工量一向居台南各區前段班的安南、善化區，去年開工戶數卻不減反增。專家指出，南部人對透天產品的剛性需求仍大，即便認為房價漲太兇或預算不足，也會考慮買中古透天；南下工作的南科工程師或在地中高資產客戶，考量透天CP值高，對新建透天也願埋單。
根據台南市大台南不動產開發商業同業公會統計，去年各區透天開工戶數由安南區1705戶居冠，亞軍則是善化區527戶，這兩區域往年也一向都居全市各區透天開工量前段班的行政區。特別的是，雖然全台土地價格都水漲船高，連帶拉抬透天價格，加上家庭型態變遷，不少購屋族改以大樓、華廈或公寓為首選，但安南、善化兩區的透天開工量並未因此萎縮，安南、善化去年的開工戶數，甚至都較前三年還要高。信義房屋永康鹽行店店長李聿旌分析，透天使用空間大又有土地持分，南部人過去又住慣透天，因此仍偏好這類型物件，並依其購屋預算，大約每500萬可分為一個區間，例如2000萬以上能買到全新透天別墅，1500萬左右買屋齡10年內透天，20甚至30年以上中古透天，總價則多在千萬以內。李聿旌表示，全新透天的確較貴，也的確有不少在地南部人有感於房價飛漲，買不下手或是無法負擔，但只要經濟能力較好，且了解房價走勢的中高資產客戶，如在地企業主、工廠負責人等，考量保值與增值空間，仍願意出手；此外，隨南科發展，也有許多南下工作的工程師，因認為台南透天價格比中北部便宜，又能持有土地，CP值頗高，也很願意買進。住商不動產善化南科店協理楊欣崇則表示，受到南科帶動，部分購屋族購買力較強，因此善化去年透天、別墅開工量仍多，主要集中在LM特區，另外善化舊市區與市郊也都有推案。目前當地透天的行情視地點、坪數略有不同，以地坪25至27坪、建坪50至60坪以內的標準型產品來說，若位於市郊，總價約1000萬左右，坐落於市區則需1500萬，LM特區內的物件則約1300萬元。