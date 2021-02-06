花豹媽打盹被小孩鬧醒 發自內心「一臉厭世」：我生的？
文/寵毛網
2021-02-06 20:00:00
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32歲的野生動物攝影師Leighton Lum到肯亞保護區進行動物拍攝時，看見一隻母花豹原本抱著一隻豹寶寶正在睡覺，突然間下起傾盆大雨，小豹被雨滴吵醒後似乎有一點「起床氣」，開始「狂盧」鬧馬麻起床要牠陪玩，而花豹媽只能任由小屁孩不停對自己揮出小肉球！
Leighton表示因為新型冠狀病毒（COVID-19）的影響，來訪的旅客變少，加上豹媽被小豹吵醒後就跑到距離導覽車僅15公尺外，因此能在這麼近距離目睹花豹母子的可愛互動真的很珍貴，只是花豹媽自從被吵醒後就一臉厭世，網友看了都笑說：「豹媽：我生的，是我親生的」、「媽媽表情已經說明一切」、「那是發自內心的厭世臉」、「猛獸也有天敵，就是自己的小屁孩」。（編輯：陳珮瑜）
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