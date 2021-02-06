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花豹媽打盹被小孩鬧醒　發自內心「一臉厭世」：我生的？

文/寵毛網

2021-02-06 20:00:00

花豹媽打盹被小孩鬧醒　發自內心「一臉厭世」：我生的？
▲一隻花豹媽媽無奈地被小豹吵醒（圖／[email protected]_by_leighton）
動物的世界與人類一樣，當母親的總是免不了擔起照顧小孩的責任，但是有時候孩子太過調皮，當媽媽的也只能吞忍或是狠狠教訓一番。國外一名野生動物攝影師日前就目睹一隻調皮小花豹將媽媽吵醒的過程，而豹媽的表情讓大家都笑翻了！
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▲攝影師Leighton
▲攝影師Leighton Lum到肯亞保護區取景時，剛好目睹一對花豹母子的「溫馨」互動（圖／[email protected]_by_leighton）
32歲的野生動物攝影師Leighton Lum到肯亞保護區進行動物拍攝時，看見一隻母花豹原本抱著一隻豹寶寶正在睡覺，突然間下起傾盆大雨，小豹被雨滴吵醒後似乎有一點「起床氣」，開始「狂盧」鬧馬麻起床要牠陪玩，而花豹媽只能任由小屁孩不停對自己揮出小肉球！
▲小花豹被雨滴吵醒後，竟然開始對媽媽「盧小小」狂揮拳……（圖／IG@photography_by_leighton）
▲小花豹被雨滴吵醒後，竟然開始對媽媽「盧小小」狂揮拳……（圖／[email protected]_by_leighton）
▲小豹：馬麻鼻要睡了，起來陪偶玩啦！（圖／IG@photography_by_leighton）
▲小豹：馬麻鼻要睡了，起來陪偶玩啦！（圖／[email protected]_by_leighton）
▲豹媽：吼……誰能幫幫忙把這小屁孩帶走？（圖／IG@photography_by_leighton）
▲豹媽：吼……誰能幫幫忙把這小屁孩帶走？（圖／[email protected]_by_leighton）
▲豹媽（一臉厭世）：我生的，是我親生的，要忍住……（圖／IG@photography_by_leighton）
▲豹媽（一臉厭世）：我生的，是我親生的，要忍住……（圖／[email protected]_by_leighton）
Leighton表示因為新型冠狀病毒（COVID-19）的影響，來訪的旅客變少，加上豹媽被小豹吵醒後就跑到距離導覽車僅15公尺外，因此能在這麼近距離目睹花豹母子的可愛互動真的很珍貴，只是花豹媽自從被吵醒後就一臉厭世，網友看了都笑說：「豹媽：我生的，是我親生的」、「媽媽表情已經說明一切」、「那是發自內心的厭世臉」、「猛獸也有天敵，就是自己的小屁孩」。（編輯：陳珮瑜）
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