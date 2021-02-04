雞排妹爆翁立友性騷！網驚「各說各話信誰」 答案一面倒
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 10:35:41｜2021-02-04 11:59:41
雞排妹「鄭家純」日前在臉書自爆主持尾牙慘遭公司老闆與男藝人性騷擾，事件延燒好幾天，雞排妹昨（3）日召開記者會還落淚表示「到底要做到哪裡才夠？才能符合大家期待」再度引發熱議。對此，就有網友討論「到底該相信誰啊，雙方各說各話」。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「最近雞排妹跟翁立友性騷擾的事件一直被討論，想問一下各位朋友會比較相信誰說的話，感覺他們各說各話，剛剛看過記者會，看不懂雞排妹桌上擺的情趣用品是怎麼回事？」貼文一出，網友紛紛回應「不需要相信誰，沒有影片都不用臆測」、「交給司法去解決就好，旁人不需一直吃瓜」、「其他人站中立就好，兩邊都沒證據指證對方啊」、「這種事情本身就很敏感，交給司法解決最快」、「雞排妹敢講出來不信都難，但翁立友也支持雞排妹提告，沒直接證據就是誰都不信，不用瞎攪和」。而對於網友質疑為何開記者會桌上還要擺放情趣用品，其實只是因為雞排妹昨天其實是在《國際橋牌社》第二季《和平歸來》的記者會上回應性騷議題，記者會上雞排妹是以《純色》企業主的身份出席，邀請大家一起支持《和平歸來》，把當年台灣一同對抗SARS，以及台灣歷經的防疫過程重現出來，雞排妹也將《純色》所得30萬捐出，再拿30組飛機杯義賣，所得將全數捐給防疫基金會。（編輯：張嘉哲）
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