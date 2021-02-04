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返鄉高鐵票全秒殺！他改「1選項」驚見空位：沒人跟我搶

編輯中心/綜合報導

2021-02-04 12:20:04

交通部長林佳龍昨天在「北北基軌道路網政策溝通平台」拍板北宜高鐵將採遠離翡翠水庫集水區的方案A
▲原PO搶不到高鐵票，更改「1選項」竟驚見整排空。（示意圖／NOWnews資料照)
為了因應國內疫情，高鐵日前宣布2月8日至2月16日春節期間停賣自由座，原先自由座車廂全部改為對號座販售，讓許多必須搶票搭乘高鐵返鄉過年的民眾相當苦惱。對此，一名自稱北漂工作的網友在PTT貼文提到，春節期間高鐵票開賣當天沒有搶到位子，3天後再度點開購票網頁依舊沒有任何空位，最後他手動更改「1選項」，驚訝直呼「一堆時間慢慢選，而且看起來根本沒人跟我搶！」
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原PO表示，農曆新年連假期間，打算要搭高鐵返鄉過年，結果從高鐵票開賣之後，台北站一直顯示沒有剩餘的票，他心想「可能這次高鐵都強迫大家要馬上付錢，因此3天大法可能沒用了」，以為3天後還會有尚未結帳的空位釋出，結果仍是一位難求。
原PO準備放棄之餘，隨手改搜起點為南港站的座位，卻見整排座位全空，他不禁驚呼「一堆時間讓本肥慢慢選，而且看起來根本沒人跟我搶，可以慢慢點、慢慢填、慢慢選」。原PO疑惑道「假設『南港站到XX站』 有位子，那不就代表『台北站到XX站』會有位子，為什麼系統卻顯示沒有位子呢 ?」
▲原PO搶不到高鐵票，更改「1選項」竟驚見整排空。（示意圖／NOWnews資料照)
▲原PO搶不到高鐵票，更改「1選項」竟驚見整排空。（示意圖／NOWnews資料照)
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「配票，都給台北買完了，那南港就不用開了」、「會配票啊」；不過，也有網友表示「防疫期間，限定同站進入人數錯了嗎」、「你講的合理啊，有可能真的是系統問題」。
據了解，因應防疫趨嚴，高鐵於2月8日至16日春運期間實施全面對號座，預計釋出46.7萬座位數，占原提供之總座位數28.7%，自2月1日凌晨零時起開放售票。此外，高鐵車廂內2月1日起禁止飲食，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，必須遵守保持社交距離規範，並應於飲用或食用完畢後，儘速佩戴口罩。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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