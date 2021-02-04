2月中旬「3星座」橫財天降！第2位收入暴增、存款驚人
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 13:58:37
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獅子座獅子座的人生性好強，霸道強勢，他們很有心眼，不管做什麼都要爭第一，從來不甘心屈居於別人之下，要做就要做到最好。也正是因為有著這樣的一腔熱血，所以獅子座終究能做成大事。不過，在前半年他們的運勢一般，沒有什麼值得驕傲的成就，從2月中旬開始，他們就能迎來好運勢，事業紅火，財運到來！摩羯座摩羯座的朋友天生聰穎，是個只要肯努力就有好成績的實力派。2月中旬天降大喜，大運將至，財運爆棚，只是摩羯座似乎對金錢不是很在意，精神信仰才是支撐他們對生活的最大信念。不過越是不在乎金錢，財運反而越是找上門來。機智聰明的摩羯座大多工作不錯，待遇很高，收入自然比普通人要高得多。只是不懂理財的他們，花錢大受大腳，得窮那麼一次兩次才學會乖乖存錢，才能存款驚人，富貴無邊！雙魚座雙魚座的人，性情和順，和藹可親，親切感十足。他們在本年運勢不斷上升，想要實現的方針都能變成現實。在2月中旬，雙魚座福祿雙全，隆運當頭。無論是工作或桃花運都極為旺盛，職場中如虎添翼，可以具有升職加薪的時機，出路不可限量。雙魚座還有望得到橫財。（編輯：賴詠璿）
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