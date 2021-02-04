春節堅持不搶高鐵票！男抖出「理由」　乘客認了：第一次

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▲因應防疫政策，高鐵日前宣布自由座車票全部改成對號座。（圖／高鐵提供）

而因應防疫趨嚴，高鐵於2月8日至16日春運期間實施全面對號座，預計釋出46.7萬座位數，占原提供之總座位數28.7%，自2月1日凌晨零時起開放售票。此外，高鐵車廂內2月1日起禁止飲食，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，必須遵守保持社交距離規範，並應於飲用或食用完畢後，儘速佩戴口罩。