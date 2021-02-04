春節堅持不搶高鐵票！男抖出「理由」 乘客認了：第一次
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 14:17:00
每次到了連假的時候，就是許多返鄉的民眾搶高鐵票的時候，而往往一開賣就會被秒殺，尤其春節將近，先前開賣春節期間的車票也是銷售一空，讓不少乘客都哀嚎「票真的很難搶」。對此，就有網友分享自己為何「不搶春節高鐵票的原因」，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「目前我是北漂在台北當社畜，前陣子高鐵開放購買農曆年返鄉的車票，基本上我是沒在搶，本來是想說去程直接到南港搭乘自由座就好，所以只奮力搶回程車票」。「結果沒多久，因為防疫政策的關係，高鐵就取消了自由座的部分，開始開放自由座車廂改成對號座，現在我搞到客運、台鐵、高鐵都沒有票了，請問我到底應該如何返鄉？有八卦嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「平常不搶真的都搭自由座....沒想到這次取消，第一次搭高鐵吃鱉」、「原來真的有人會買自由座喔，還以為是搶不到位的」、「高鐵很快啊，自由座就算站著也沒多久，也不用搶，結果這次取消GG」；不過，也有不少網友提醒「客運一定會有票，去現場買」、「客運是一定有票的，會有加班車」、「可以搭客運喔，客運現場排都有票」。而因應防疫趨嚴，高鐵於2月8日至16日春運期間實施全面對號座，預計釋出46.7萬座位數，占原提供之總座位數28.7%，自2月1日凌晨零時起開放售票。此外，高鐵車廂內2月1日起禁止飲食，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，必須遵守保持社交距離規範，並應於飲用或食用完畢後，儘速佩戴口罩。（編輯：張嘉哲）
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