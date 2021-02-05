霸氣K9警犬回家變「妹控」 爸嘆：玩具只分享給小孩！
文/寵毛網
2021-02-05 20:00:00
▲K9警犬下班回家後變成小妹控（圖／
[email protected]_police_k9）
這個差別待遇也太大了！美國一名員警與K9警犬「Sonny桑尼」一直都是最好的夥伴，無論外出工作或是下班回家，一人一狗總是膩在一起感情非常要好，但是自從員警生了女兒之後，桑尼的態度變得不太一樣，讓他忍不住感嘆：「他們才是最好的朋友！」。
▲「Sonny桑尼」是一隻優秀的K9緝毒犬（圖／ [email protected]_police_k9） Jason Frey傑森表示桑尼是一隻專業的K9緝毒犬，只要看見把拔穿上制服，牠會立刻啟動「上班模式」威風凜凜地跟著把拔一起外出巡邏工作，而且相當盡責又熱忱地做好每一項指令。桑尼同時也是一隻個性獨立的德國牧羊犬，下班後牠會自己找安靜的地方休息，並且相當熱衷玩玩具，只是牠不喜歡分享自己的玩具，即使傑森花了五年的時間訓練，桑尼就是不願意將口中的玩具給任何一個人，這種情形到了傑森的女兒出現後就完全改變了！ ▲經常與把拔傑森一起打擊犯罪，同時也是傑森最好的夥伴（圖／ [email protected]_police_k9） ▲自從妹妹瑞根出生後，牠就變成「小妹控」，隨時待在身邊照顧她（圖／ [email protected]_police_k9） ▲還主動分享玩具給瑞根，連把拔都不曾有過這樣的待遇（圖／翻攝自 [email protected] Dodo） 自從傑森的女兒Reagan瑞根出生後，傑森原本很擔心桑尼會以為自己失去焦點而吃醋，但是令人意外的是，總是想要有自己空間的桑尼竟然變成「妹控哥」，選擇時時刻刻待在瑞根的身邊看顧她，不僅讓妹妹在自己身上打滾玩耳朵，甚至還會主動分享玩具給妹妹，讓傑森不禁吃醋地表示：「玩具只給妹妹都不給我！」而傑森的太太Lainey目前也懷了第二胎，即將在今年4月臨盆，讓傑森非常期待桑尼會怎麼帶領兩位妹妹呢！（編輯：陳珮瑜） ▲傑森吃醋地表示現在他們才是最好的朋友啦……（圖／ [email protected]_police_k9）