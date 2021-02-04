國考沒過想改當保全！文組妹秀「專長」嘆：國外薪水3倍
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 18:00:26
近年來低薪問題，已成為社會新鮮人共同遭遇的問題，就有一位國立大學文組畢業的女網友，因為多次國考都沒成功考上，只能做一般辦公室的工作，現在又想換當清潔員、保全等體力活，但又怕身體撐不住，還秀出自己「專長」感嘆：「在國外薪水可以賺到三倍」。
一名女網友在論壇《Dcard》上抱怨，「本身是某國立大學文組畢業，我們科系是國考沒考過就是一輩子沒出頭，薪水大概就那樣了，本身也年年報考相關考試，已經燒了不少錢去了，始終沒考上」。目前原po也只能從事一般辦公室的工作，但因為精神壓力關係，身體狀況變差，便想轉換跑道從事體力活，「想說換做清潔、保全，但也不知道自己體力能不能抗的住？」原po隨後感嘆，以自己「英檢中級、精通台語、繪畫，與擁有多項證照」的專長，卻在台灣的公司只能領普通的福利薪資，「同樣職缺我在國外可以賺到三倍，回到台灣就只有那樣，真的很懊惱...要不是疫情關係我才不想回國！在國外當正職，住宿交通等等，公司都有提供住宿地點和補助，比在台灣還要好多了！」貼文曝光後也引發討論，不少網友則給予建議，「國外其他不說，光房租就是台灣的三倍以上，其他開銷加保險和醫療等等的，你在台灣低薪，國外給你乘上3倍，一樣是低薪甚至更慘」、「物價也是三倍，沒有啥太大差別」、「本身就是年輕做清潔，沒有不歡迎年輕人的工作，肯做、不去看輕自己的這份工作就足夠了」。（編輯：潘毅）