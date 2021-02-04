饒舌歌手「額鑲10克拉鑽」！6.7億帶著走　網愣：幻視嗎

雖然刺青、打耳洞等「改造身體」的行為已經不算大事，但將額頭鑲嵌鑽石的行為恐怕會讓路人猛盯著看。這名美國饒舌歌手「小烏茲弗特」（Lil Uzi Vert）在上月30日就預告自己將把鑽石鑲入額頭，昨（3）日更在限時動態大方展示術後結果，自信的模樣掀起網友熱議，但也有不少網友笑稱「真人版幻視」。

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根據《Vulture》報導，小烏茲弗特1月30日就曾在推特表示，自己從2017年就持續向珠寶供應商艾連特（Elliot Eliantte）付錢購買這顆價值2400萬美元（新台幣6.7億）的粉鑽，而現年26歲的他終於完成心目中的夢想，更在Instagram上大方展示自己額頭上的這顆粉鑽。

▲他將 10克拉 鑽石鑲到額頭。（圖／翻攝自Lil Uzi Vert推特）

他大方表示這顆天然粉鑽是他看到最純正的鑽石，更親自拍片解釋如何把這顆10、11克拉的鑽石鑲嵌到額頭的過程，更在IG上直言「美麗是痛苦的」，這顆額頭上的鑽石甚至比他其他身家的跑車、豪宅相加起來還要昂貴。根據報導指出，原先有人建議他把鑽石做成戒指，但又擔心遭竊弄丟，因此才產生了要把鑽石「帶著走」的想法。

▲他表示目前還不穩固，需等待一段時間後才會到額頭正中央。（圖／翻攝自Lil Uzi Vert推特）

不過有網友發現這個鑽石似乎不是標準的對其額頭中央，對此，他則解釋目前鑽石才剛鑲嵌不久，等待消腫後額頭內的長條形的固定物將會變短，最後方能達成固定功能。影片曝光後不少網友也嘖嘖稱奇，但消息傳到中國和台灣後，許多網友則紛紛吐槽「根本是二郎神」、「真人版幻視」、「傳說中的第三隻眼」、「根本閃閃惹人愛」。（編輯：楊智傑）