砸百萬當聘金！女方只拿「2活體」作嫁妝 新郎火大退婚
編輯中心/綜合報導
2021-02-04 18:07:33｜2021-02-04 18:10:40
婚禮是人生大事，更關係到男女雙方兩個家庭，若出現觀念差異，就可能會導致破局收場。在中國大陸，就有一位新郎官，付出百萬聘金+一間房做為聘禮，要迎娶女友，沒想到女方家庭竟只拿出「2活體」作嫁妝，讓男子火大當場退婚。
據《網易新聞》報導，中國一名男子張強透過朋友介紹，認識了女友李穎，兩人也陷入熱戀，很快就來到論及婚嫁的地步，張強父母眼見兒子的感情進展順利，便著手準備好一套新房，就等小倆口婚後能無憂組成家庭。不料張強前往提親時，女方父母一開口就要求人民幣38萬（約台幣164萬）的聘金，但男方家才剛花了大半積蓄買房，便希望女方能通融降低些金額，但女方則堅持「一毛錢都不能少，這是行情價」，張強一家只好東奔西湊，終於擠出百萬聘金。李穎父母拿到聘金後，則打包票「會在婚禮當天交出嫁妝」。到了婚禮當天，張強帶著一眾親友到新娘家中迎娶李穎，但當流程都快結束了，女方父母都沒有把嫁妝拿出，張強也偷偷向準岳母催促。沒想到當親友都已步出女方家後，李穎媽媽才拉回張強走進廚房，把砧板上2條鯉魚遞給他，表明「嫁妝就是這東西」。 張強一聽臉色鐵青，便質問「這是什麼意思？」李穎媽媽則辯稱，「你娶了我女兒，她才是最珍貴的嫁妝，現在有了人還要錢？哪有這麼好的事」。張強這時便看向女友，但李穎只低頭沉默一語不發，讓他驚覺「這就是女友一家的計畫」，立刻當場暴怒退婚，並要求退還聘禮。而這起「2條鯉魚換百萬聘禮」的事件，立即在當地引起輿論譁然。最終李穎一家為了女兒聲譽，只能不甘願的退還聘金。（編輯：潘毅）