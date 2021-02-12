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影／兒子騙線上賭博欠一屁股債　面對討債集團家人超給力

影像中心/綜合報導

2021-02-12 10:00:00

▲ 當家人得知還欠下12.6萬馬幣（約新台幣80幾萬），他們的反應會是如何？（圖／Perry X Olivia 授權）
▲ 當家人得知還欠下12.6萬馬幣（約新台幣80幾萬），他們的反應會是如何？（圖／Perry X Olivia 授權）
說到賭博，大家對「十賭九輸」這句話一定不陌生，因為輸錢輸到全家跑路、欠債償還不起等社會新聞也是層出不窮。當父母知道孩子在外因線上賭博欠債，遇到討債集團上門討債，會有什麼反應呢？Youtuber「培力」找了兩位朋友飾演討債集團，決定要來惡整家人，當家人知道自己欠一屁股債的時候，家人的反應卻讓他相當驚訝。
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▲ 得知小孩欠債是惡整欺騙，家人們才鬆一口氣。（圖／Perry X Olivia 授權）
一進門「戲精上身」的友人們，開口欲討回債務，讓家人信以為真，爸爸在當下以非常冷靜的態度處理，而媽媽則是因為擔心出事找來了舅舅一同幫忙解決。雙方都以冷靜的態度溝通，並互相找尋能夠解決問題的辦法，家人們得知小孩欠了鉅額債務，表示目前家人能幫忙的金額有限，希望能給予一年的寬待期限償還，聽到這裡「培力」感動不已，趕緊跟家人解釋這是一支「整人影片」，這下他們才鬆了一口氣。
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▲ YouTuber 呼籲民眾千萬不可賭博，避免害了自己也害了家人。（圖／Perry X Olivia 授權）
媽媽在影片最後表示「還好是假的，不然真的會氣得半死」，而培力也呼籲千萬不要迷上賭博，呼籲大家家人是最重要的依靠，要好好珍惜。網友也在影片下方留言表示「我只想說爸爸太帥了！」、「演得太好了，都全家都信以為真了！」（助理編輯：闕靖潔） 
※　小賭怡情  大賭要命
 
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