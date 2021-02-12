影／兒子騙線上賭博欠一屁股債 面對討債集團家人超給力
影像中心/綜合報導
2021-02-12 10:00:00
說到賭博，大家對「十賭九輸」這句話一定不陌生，因為輸錢輸到全家跑路、欠債償還不起等社會新聞也是層出不窮。當父母知道孩子在外因線上賭博欠債，遇到討債集團上門討債，會有什麼反應呢？Youtuber「培力」找了兩位朋友飾演討債集團，決定要來惡整家人，當家人知道自己欠一屁股債的時候，家人的反應卻讓他相當驚訝。
一進門「戲精上身」的友人們，開口欲討回債務，讓家人信以為真，爸爸在當下以非常冷靜的態度處理，而媽媽則是因為擔心出事找來了舅舅一同幫忙解決。雙方都以冷靜的態度溝通，並互相找尋能夠解決問題的辦法，家人們得知小孩欠了鉅額債務，表示目前家人能幫忙的金額有限，希望能給予一年的寬待期限償還，聽到這裡「培力」感動不已，趕緊跟家人解釋這是一支「整人影片」，這下他們才鬆了一口氣。 媽媽在影片最後表示「還好是假的，不然真的會氣得半死」，而培力也呼籲千萬不要迷上賭博，呼籲大家家人是最重要的依靠，要好好珍惜。網友也在影片下方留言表示「我只想說爸爸太帥了！」、「演得太好了，都全家都信以為真了！」（助理編輯：闕靖潔） ※ 小賭怡情 大賭要命