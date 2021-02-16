房市／漢神巨蛋商圈夯 鬧中取靜路段去化速度快
生活中心/綜合報導
2021-02-16 08:30:00
漢神巨蛋百貨不僅是高雄年營業額最高的百貨公司，也是許多在地人週末假日必逛的商場；值得注意的是，周邊商圈的住宅均價去(109)年也突破25萬元，創歷年新高。在地房仲建議，若過年期間到漢神巨蛋走春採購想順便看房，孟子路、崇德路、文自路相較主要幹道博愛路更鬧中取靜，機能同樣相當便利，是不錯選擇。
「高雄實價網」顯示，去年巨蛋商圈住宅均價25.31萬，創歷年新高，較前一年2019年約有3%漲幅，若與實價登錄上路後2013年全年相較，更已漲了25%。交易量部分，每年都介於300至500件之間，相當穩定。信義房屋漢神巨蛋店店長陳世昌表示，2020年房市景氣熱絡，許多區域房價都走揚，巨蛋商圈也不例外。除價格有所提升，受惠大環境，加上有漢神巨蛋、瑞豐夜市、捷運站點三因素，生活機能便利，標準型產品去化速度也加快。陳世昌進一步說明，巨蛋商圈總價千萬左右的3房平面車位物件，尤其屋齡10至15年之間，對買方吸引力最高，近期交易熱絡程度，平均接進4件標準型產品的委託，有1件即能在30天內成交，去化速度較過去加快，而今年預計熱度仍能維持不墜，主要是周邊沒有建案動工或將交屋，使購屋需求大於供給。若有買方想趁農曆春節期間走春兼看屋，陳世昌建議，漢神巨蛋坐落在博愛路的主要幹道上，車流相對多，若到周邊孟子路、崇德路、文自路一帶，則更為鬧中取靜，但機能同樣便利，有捷運站、公園、大型的自由黃昏市場等。