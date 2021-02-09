房市／單身族要買套房或兩房 自備款差距不大
財經中心/綜合報導
2021-02-09 08:30:00
現代社會單身族越來越多，趁年輕時購屋以防老了連租屋都困難。不過單身族究竟要選擇套房還是兩房格局最合適？專家表示，套房與兩房的貸款條件、居住條件都不同，了解所需準備的頭期款資金後，再考量個人日常的使用需求，來決定購買何種格局。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，套房與兩房格局雖然總價有差距，但需要準備的自備款差距不大，原因是十六坪以下的套房物件，有些銀行會評估貸款成數，最多只能貸至六、七成，而兩房物件貸款成數有機會貸到七、八成，因此兩房跟套房的自備款可能差不多。尤其對需自己負擔房貸的單身族群來說，買房的資金預備充足更為重要，郎美囡表示，若是對選擇購買套房與兩房格局所需準備的自備款都清楚了解、可負擔後，再來就可依自己的使用需求選擇合適房型。兩房房型的優勢是空間較能多元使用，郎美囡表示，像是有的女性衣物較多，兩房的一間房間作為主臥，另外一間房間可做衣帽間，而也有男性將第二間房間作為影音室，或是SOHO族可將另一間房間作為工作室等，若是單身族群未來有結婚規劃，兩房的房型對未來生活型態的選擇較有餘裕。不過因為兩房的總價比較高，若是對空間需求度不高的人，則可選擇套房；郎美囡進一步說明，早期的社區大樓規劃，會以整棟大樓都以小坪數房型居多，這類的社區大樓不僅公設比高，每層戶數也比較多，需留意出入人口複雜的問題，近年來的社區大樓坪數規劃也有小坪數套房與二、三房房型一起的規劃，若是介意人口出入複雜，可選擇戶數較少的社區大樓。