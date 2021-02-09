房市／春節團聚 謹記電器使用5原則 遠離祝融
財經中心/綜合報導
2021-02-09 18:30:00
春節期間，常有許多火災發生，過去常見火災起火原因的前三名為爐火烹調、遺留火種、電氣因素等，內政部消防署提醒，謹守「人離火熄」及電器使用「5不1沒有」的安全守則，讓災害遠離。
內政部消防署表示，民眾過年圍爐要注意「人離火熄」，避免食物經長時間烹煮而焦化起火，而煮湯時也不要滿鍋，避免因湯汁溢出熄滅爐火而造成瓦斯外洩。若遇油鍋起火，則需謹記3步驟：保持冷靜、蓋上鍋蓋、關閉爐火，靜置2分鐘以上，就能安全滅火，需注意的是，千萬別拿水往鍋裡潑，很容易造成危險。春節期間與家人、朋友團聚，短時間內連續使用熱水器的機會增多，過去的一氧化碳中毒案件，近9成都是因為通風不良造成，內政部消防署提醒，使用燃氣熱水器時，一定要注意保持通風，以確保安全。內政部消防署表示，預防電氣火災，要謹記「五不一沒有」，包括電器周圍不放可燃物，電線不綑綁，插頭不潮溼污損、用電不超載、電源不常插及沒有商品安全標章的電器不買不用，以避免電器或電線因素造成火災。另外，內政部消防署也建議，可在住家自行裝設「住宅用火災警報器」，可在火災發生初期偵測濃煙或高溫，發出高分貝聲響，及早發現火災、即時滅火或逃生，尚未安裝住宅用火災警報器的民眾，最好能儘速安裝，維護居家安全。