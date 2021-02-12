50年歷史「懷舊零嘴」勾回憶！網飆淚：小時候看到會瘋掉
編輯中心/綜合報導
2021-02-12 09:00:00
台灣零食從古早味的小點，到現代的創新口味商品，種類應有盡有，更有許多歷久不衰的經典好滋味，是許多民眾的童年記憶。日前，一名網友在臉書社團《報時光｜老派收藏》分享一款童年零嘴，照片曝光讓一票網友回憶湧上心頭，暴動直呼「小時候看到這真的會瘋掉！」
原PO表示，「小時候柑仔店一條5塊還10塊，那天在傳藝中心看到有販售，非常驚喜，於是用20塊買了一份回憶」。畫面中可見，原PO手中握著一條黃色的古早味「巧克力風味醬」，底下還印有一隻河馬，造型相當童趣。他接著說「記得以前都是直接刺開就對嘴吸，剛剛仔細看，這竟然是巧克力醬？吃了以後覺得，這口味真是特別」，回想起小時候買一條「且吃且珍惜」，現在身為大人，就不太懂小時候的自己了，感慨表示「不過回憶還是美好的！」貼文曝光之後，意外釣出一票網友共鳴，紛紛回應「回憶無價」、「小時候超愛吃，長大後剛好看到有賣，買來吃……嗯還是留在回憶就好」、「小時候超愛」、「童年時也覺得這超好吃的，台北淡水老街有幾家仿柑仔店的店，也還有賣這類的零食」、「說出來或許大家不信，這玩意至少超過50年的歷史，因為我小時候去看病時，我媽媽曾買來安撫我」、「小時候看到這真的會瘋掉！」（編輯：賴詠璿）