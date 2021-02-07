股票菜鳥砸3萬猛玩一年！獲利金額曝 全場暴動：太神了
編輯中心/綜合報導
2021-02-07 11:47:51
每個人在出社會之後，除了本身工作的薪水以外，也會學習投資理財，盼望能夠有其他多餘的收入，否則一輩子賺死薪水也不是辦法。近日，就有網友分享自己剛入行投資股票一年，只用了三萬本金下去操作，其獲利金額曝光後，引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「最近就要過年了，從去年大概同期的時候，在朋友的鼓勵下開戶學習股票，目前一年下來賺了8000多元，本金只有三萬塊可以操作，可能沒有辦法獲利太多」。「去年有操作的股票，大部分都以差額1~2元的價碼買進賣出，平均一單大概都賺1000至2000，但也有賠2200的，這樣綜合下來一年獲利大概8千多一些，朋友說我的操作好像太保守，想請教前輩們意見。」貼文一出，網友紛紛回應「本金再慢慢拉高就好，有賺很厲害了」、「三萬也能玩喔....原來我也行？」、「你的報酬率算高啦，把本金弄大就可以了」、「你的報酬率26%，算賺很多了」、「感覺本金可以到十萬再開始嘗試」、「我本金也三萬多才賺2000多哈哈」、「太神了！這樣算報酬有26%，屌打賠錢的人 」、「我本金三萬多才賺兩千多，你很厲害耶」。《NOWnews》提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）