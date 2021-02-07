黑、白胡椒功用大不同！「正確料理法」曝　用錯等於白加

美食的靈魂之一就是調味料，然而，許多人無論吃炸物、肉羹麵、蔥油餅或是喝湯，都喜歡加入些許胡椒。不過你知道嗎？胡椒又分為很多種，其中，大家最常用的就是黑胡椒與白胡椒，而這兩者的功用其實也大不相同，用錯恐怕破壞口感！近日專攻美食領域的搜狐號《小茉莉美食記》專欄就分享了「正確料理法」，趕快學起來吧！

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《小茉莉美食記》表示，無論是黑胡椒或白胡椒，都可以為食物增香提鮮，同時也能增加我們的食慾，但這並不意味兩者可以通用或互相取代，恰恰相反，黑胡椒和白胡椒，在調味上差別很大，如果用錯了，會使做出的菜餚味道變怪，甚至會毀了一鍋菜。

《小茉莉美食記》指出，黑胡椒是在胡椒即將成熟時採摘下來的，另外一些損果也是製作黑胡椒的原料，然後將果子進行充分晾曬，直到果皮變得褶皺，顏色變成黑色，此時將果子和果梗分離，再次經過充分曬乾而成。黑胡椒包含了果皮，果肉和種子，所以黑胡椒顆粒比較大，且表面是皺皺巴巴的。 白胡椒則是在胡椒已成熟且果皮顏色變紅後採收，首先要進行去殼加工程序，接著經過洗滌、晾曬和烘乾等步驟而得到白胡椒。白胡椒在加工的過程中去除了果皮和果實的部分，只留下種子，因此白胡椒的顆粒會小一些，且表面是光滑的。

▲黑、白胡椒功用大不同！用錯等於白加，有失風味。（圖／取自pixabay）

《小茉莉美食記》更不藏私傳授兩者的「正確料理法」， 其中，黑胡椒味道濃郁，香中帶辣，適合用在烹調腥味較重的肉類，尤其是豬、牛、羊這種红色的肉類，最常見菜餚就是黑胡椒牛柳與牛排，黑胡椒可以說跟牛肉是絕配，更能激發出牛肉的香味。值得注意的是，黑胡椒中具有易揮發的物質，在長時間的高溫作用下，香味容易揮發掉，建議在菜餚出鍋前或出鍋後再放。

而白胡椒的味道和辛辣味則相對清淡、柔和，適合用在色淡味清的菜品中，比如：海鮮類，尤以紅燒菜餚最為適合。平時我們在煲湯或喝湯的時也很適合加入一些白胡椒，常見的有酸辣湯、魚湯，不僅能起到增香、促進食慾的作用，還可以驅寒暖胃。另外，在製作涼拌時，也可以加入適量白胡椒，有增加風味作作用。（編輯：許苡晴）