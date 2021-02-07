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愛莉莎莎爽送粉絲禮物！「抽獎方法」曝光　網愣：慘了啊

編輯中心/綜合報導

2021-02-07 14:10:15｜2021-02-07 14:56:21

▲YouTuber愛莉莎莎甜美可愛的外表與自然不做作的風格，在網上擁有許多粉絲。（圖／翻攝IG）
▲愛莉莎莎日前挑戰「一週都點最貴的外送」，結果抽禮物送粉絲的環節引發熱議。（圖／取自愛莉莎莎臉書）
知名Youtuber愛莉莎莎日前發出新片執行「連續七天吃超貴的外送」挑戰，內容為每天都點外送平台上超貴的食物來吃，而影片也透露要抽出一位幸運的粉絲送出禮物，但抽獎方式曝光之後，引發網友熱議。
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愛莉莎莎日前上新片表示「自己幾乎每天都吃外送，吃飯的金額大約落在150至300元，超過300元就會覺得很貴，而這次要來挑戰最貴的外送一禮拜，每天只吃一餐」結果最後一週的餐費高達7806元。
▲▲愛莉莎莎日前挑戰「一週都點最貴的外送」，結果抽禮物送粉絲的環節引發熱議。（圖／取自愛莉莎莎YT）
▲愛莉莎莎日前挑戰「一週都點最貴的外送」，結果抽禮物送粉絲的環節引發熱議。（圖／取自愛莉莎莎YT）
愛莉莎莎執行完企劃後，也在留言處表示「大家看完最想吃哪一個？留下手機號碼我抽一個人送出外送！我會本人打電話，如果有其他人打給你說中獎都是詐騙唷！以防萬一」。
而該抽獎模式讓不少網友傻眼「是不管粉絲個資外洩嗎？....很扯的抽獎方式」、「經紀人到底在幹嘛，有在控管自己底下的人的行為？」、「詐騙集團有心的話，資料免費搜集Get」、「剛剛去看還真的有人留言＝＝太扯了」、「看了很多黑她的文都無感，但這也太荒謬」、「詐騙集團、信貸業、保險公司、直銷公司的快去抄電話嘍」、「慘了啊，有留言的個資直接外洩」。
▲網友對於愛莉莎莎的抽獎方式感到不解。（圖／Dcard）
▲網友對於愛莉莎莎的抽獎方式感到不解。（圖／Dcard）
而對於網友一面倒轟炸，愛莉莎莎今（7）日一早也趕緊在原影片留言表示「感謝大家提醒留下手機個資有可能外洩，我已經抽完並刪除大家的抽獎留言了，很抱歉因為以為方便用手機抽獎，未來會以Email等其他方式，謝謝」。（編輯：張嘉哲）
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