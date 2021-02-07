酒吧認醫師當乾爹！女爽收「60萬大鑽石」秒翻臉：物化我

一名女網友發文抱怨，表示自己日前在酒吧認識一名醫師，而對方不僅主動認她當乾女兒，甚至還送上價值60萬元的鑽石。豈料她接受以後，對方卻不斷傳訊息騷擾她，甚至要求她陪睡，也讓她相當生氣，覺得「自己被物化」，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在臉書社團《爆料公社》發文，表示自己日前在常去的酒吧認識了一名喪偶的醫師，而對方也向她要LINE的聯絡方式，還常常打電話、傳訊息給她，也會約她去酒吧，但原PO也表示自己每次赴約都不是單獨去，而是選在有其他朋友在的時候。

而某次該名醫師又約她到酒吧，還在大家面前開心嚷嚷著要送她60萬的鑽石，並說「你看叫我一聲爸，就送妳鑽石欸」，而原PO當時覺得應該只是玩笑話，也想說喊一聲爸不會怎樣，便照著醫師的話做，還把自己喜歡的鑽石傳給他，「我已經挑好了，你確定要送？那你明天去匯款啊」，怎知對方隔日竟然真的去匯款，還將價值60萬元的鑽石送給原PO。

▲醫師真的送給原PO價值60萬元的鑽石。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲女網友PO出與醫師的對話。（圖／翻攝自《爆料公社》）

貼文一出，引起熱議，有些網友認為「天下沒有白拿的禮物」、「不該收錢，不該給帳號，就不會有這些事」、「當下應該直接拒絕鑽石，直接還鑽石不就好了」、「天下沒有白吃的午餐，禮物不能亂收」；但也有網友表示，「他自己匯款了的確沒立場再要求收回去，可以封鎖不用理他」、「大家都檢討當事人，沒有人檢討那個醫生本身就心術不正嗎？自己要送的，送了又擔心睡不到」、「你心甘情願送人東西的」。（編輯：郭佩蓉）