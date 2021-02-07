酒吧認醫師當乾爹！女爽收「60萬大鑽石」秒翻臉：物化我

一名女網友發文抱怨，表示自己日前在酒吧認識一名醫師，而對方不僅主動認她當乾女兒，甚至還送上價值60萬元的鑽石。豈料她接受以後，對方卻不斷傳訊息騷擾她，甚至要求她陪睡，也讓她相當生氣，覺得「自己被物化」，貼文一出，引起熱議。
該名女網友在臉書社團《爆料公社》發文，表示自己日前在常去的酒吧認識了一名喪偶的醫師，而對方也向她要LINE的聯絡方式，還常常打電話、傳訊息給她，也會約她去酒吧，但原PO也表示自己每次赴約都不是單獨去，而是選在有其他朋友在的時候。
而某次該名醫師又約她到酒吧，還在大家面前開心嚷嚷著要送她60萬的鑽石，並說「你看叫我一聲爸，就送妳鑽石欸」，而原PO當時覺得應該只是玩笑話，也想說喊一聲爸不會怎樣，便照著醫師的話做，還把自己喜歡的鑽石傳給他，「我已經挑好了，你確定要送？那你明天去匯款啊」，怎知對方隔日竟然真的去匯款，還將價值60萬元的鑽石送給原PO。收到鑽石後，原PO相當震驚，也表示「其實我已經在想要慢慢還他錢了，這顆鑽石本來就是我存說要當存款投資的」。但自從收到鑽石後，醫師態度直接大轉變，開始傳很多騷擾訊息給原PO，除了會傳一些裸女的照片，甚至還說「來陪我，一天一萬」、「50萬你要賺多久才能還？我要你現在立刻來陪我」，這也讓原PO直呼「真的很噁心」。之後她向醫師反應「我嚇到了」，但對方還是不收斂，「說真的，從頭到尾沒人強迫他，還想用錢強迫人、物化人」，原PO最後也將鑽石親自還給該名醫師，「但我不爽的是他欠的道歉，至於要不要尋求法律協助還有提告，就等我再想清楚一點了」。
貼文一出，引起熱議，有些網友認為「天下沒有白拿的禮物」、「不該收錢，不該給帳號，就不會有這些事」、「當下應該直接拒絕鑽石，直接還鑽石不就好了」、「天下沒有白吃的午餐，禮物不能亂收」；但也有網友表示，「他自己匯款了的確沒立場再要求收回去，可以封鎖不用理他」、「大家都檢討當事人，沒有人檢討那個醫生本身就心術不正嗎？自己要送的，送了又擔心睡不到」、「你心甘情願送人東西的」。（編輯：郭佩蓉）