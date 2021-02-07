一堆人過年不包紅包了？網抖「殘酷理由」：看不懂在幹嘛
編輯中心/綜合報導
2021-02-07 17:49:50
農曆新年將至，其中「包紅包」是每逢過年必有的習俗之一，不過，就有網友好奇提問「過年是不是越來越少人會發紅包了？」，認為不少人小時候都開開心心領紅包，但等成年後卻開始減少包紅包的意願。網友問題一曝光後，就立馬引來眾人分析背後理由。
原PO於PTT八卦板上發文，表示30歲以上的人小時候都會等著領紅包，但現在已經到了要發紅包給晚輩的年紀，「雖然有一份工作，但薪水可能不多，除非捨得拿自己的年終出來散財，不然包個200元不如不要包了」，這就讓他納悶發問「所以過年是不是越來越少人會發紅包了？」問題一曝光，就引來不少網友討論，「今年多少人沒年終獎金了，不要勉強了」、「200太少，好歹600，像我都不包的」、「是你太小氣吧或親戚太多吧，我晚輩也就2個，一人600，我是覺得還好」。其中就有網友戳破問題，「有些親戚之間會說好互相不給，省得私底下比較」、「紅包本來是討吉祥美意，一堆人在那邊劣根性比來比去，算計說誰誰誰幾個小孩我要包多少才回本，看不懂在幹嘛」；綜合網友看法，不少人認為包紅包原本有討吉祥、祝福新年新氣象之意，但部分親戚卻會私下比較，讓美意遭到歪曲。（編輯：陳雅雲）