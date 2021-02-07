「左轉靠左、右轉靠右」沒意義？網曝真相打臉：走錯就GG
編輯中心/綜合報導
2021-02-07 22:39:54
馬路如虎口，不管是開車、騎機車或行人，在馬路上都要遵守交通規則，也可以避免意外的發生。近日，就有網友拍下信義路的路牌，「左轉車靠左，右轉車靠右」，並且質疑「為何要特別做看板？」貼文一出，也引起網友熱議。
原PO在《爆怨公社》貼出一張照片，只見信義路上某一段的路牌標語寫著「信義路上左轉車靠左、右轉車靠右」，這讓原PO看了相當困惑，忍不住上網發問「這兩句話為啥要特別做看板？」許多網友看完也紛紛猜測，「因為不是人人都懂這個道理啊」、「因為很多人不會這件事」、「因為三寶不按牌理出牌」、「真的多此一舉，三寶如果看得懂字就不會是三寶了」、「因為反向操作是日常」、「少講了一句，直行車直行」、「好問題欸，這看板是做心酸的吧」。對此，就有許多駕駛解釋，因為台北市信義路是一條三線的單向道路，中間還設有公車專用道和分隔島，所以這個路牌是用來提醒駕駛，在進入信義路前，必須先想好等下是要左轉還是右轉，再駛入左側或右側道路，如果一不小心走錯的話，得要繞上好大一圈。另外，也有不少人回應，「因為整條都是單行道，怕出現天才」、「因為中間不能跨越」、「走錯就直接GG」、「因為信義路是兩側單行道，不依照標識要繞路唷」、「因為信義路是一條很長的單項道路，中間是公車專用道，所以車要提前入車道」。（編輯：許智超）