哪個時刻驚覺變老了？「3狀況」曝光 眾爆共鳴：好想哭
編輯中心/綜合報導
2021-02-07 23:16:58
許多人隨著年紀不斷增長，都會面對身體機能變差、不懂年輕一輩流行等情況，因而無奈感嘆時間過得太過迅速。對此，就有網友好奇提問「哪一個時刻驚覺自己老了？」而引來眾人曝光覺得變老的瞬間。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示先前到髮廊弄頭髮時，發現幫他染髮的設計師年紀比他小兩歲，「不知道為什麼感覺怪怪的，這就是老了的感覺嗎」，隨後他便好奇詢問「哪一個時刻驚覺自己老了？」問題一曝光，其中就有網友點出「記憶力衰退」，直言「上一秒要講的話，下一秒忘記」、「記憶力變差....好想哭真的老了」、「記性變差，學習速度變慢，不會唱新歌」、「記性變差的時候...和以前真的差很多，唉」。另外「無法熬夜」也被許多人提及，「熬夜一整晚，隔天起來疲乏無力，年輕時候熬夜一整晚，隔天去上班始終精神奕奕」、「沒辦法熬夜的時候...」、「不能熬夜的時候」、「無法熬夜和吃到飽，出門會出錢請客、包紅包」。此外，有鄉民點名「不懂最新流行」的情形，直呼「看劇、聽音樂發現藝人年紀很小QQ」、「講出周星馳梗，有些人聽不懂的時候」、「聽不懂最新流行歌的時後」、「去KTV發現新歌排行榜沒有一首聽過的」、「當你發現喜歡的歌，已經變成懷舊金曲的時候」。除了上述狀況，亦有其他人分享不同答案，「出門逛街發現路人年紀看起來都比自己小的時候」、「白頭髮越來越多...」、「煩惱變多快忘了單純生活的時候」、「當聽到新接觸的對象年紀都比你小的時候」、「網路填一些基本資料，找自己出生年份要滑好久時....」、「看到路上高中生穿著制服的時候」。（編輯：陳雅雲）