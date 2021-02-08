送餐到天母豪宅！女主人熱情塞「驚喜大禮」 外送員嗨炸
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 07:00:04
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。7日深夜，一名外送員在臉書社團《UberEats全台討論區》表示，收到一張天母某豪宅顧客的訂單，到了之後女主人要求他送上樓，隨後竟收到一份「驚喜大禮」，貼文曝光讓全場網友羨慕不已。
原PO表示，「今晚送到天母使館區後面的某豪宅，除了地址不太好找，好處是根本不會讓你有送上去的機會，放在管理室就能離開」，但當晚保全通報顧客餐點送到時，女主人卻要求送上樓，他便跟著照做。女主人將餐點接過去之後，親切詢問「這裡地址不好找吧？」原PO回應「還好，繞了一下就找到了，祝您用餐愉快！」這時，女主人卻直喊「你等一下」就轉身進門拿東西，接著又說「這個給你，新年快樂！」拿了一個紅包塞進原PO手中，他一時之間還反應不太過來，勉強擠出一句「謝謝，恭喜發財，祝您新年快樂！」進電梯之後順手打開瞄了一眼，「以為是一張百元鈔，結果竟是……是一張5個小朋友（千元鈔），而這單的路程還不到一公里！」貼文曝光之後，讓全場網友紛紛暴動直呼「別人的客人就是不一樣」、「金額多少不是重點，重點在於一個感覺」、「誇張誇張誇張好多啊啊啊啊啊啊」、「姐姐我不想努力了！嫁給我好嗎」、「這個難得一遇，不要花掉好好收藏」、「哇塞，灑花羨慕中，我最多也拿過300元的小費」。（編輯：賴詠璿）