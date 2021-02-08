家有「3生肖人」躺著賺！下半年全家生財 笑到合不攏嘴
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 10:23:43
進入新的一年，人人拋開去年一整年的噩運，迎接新年新運勢。以星座命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》指出，家庭中每個人都不是絕對的獨立，家人之間的運勢是會相互影響的，若家中有「3生肖人」，下半年會給家裡帶來福氣和財氣，讓全家人笑到合不攏嘴，一起來看看你或者是家人是否有上榜？
生肖龍屬龍的人性格和善、待人真誠，對感情認真負責，渾身散發著一股親切的氣息，人們都很喜歡他們，而他們也會給家人帶來福氣，家中有屬龍人本身就是莫大的福氣，尤其是在今年下半年，屬龍人有神明保佑，肯定是喜事連連，好運不斷，如果有新生命降臨，也是個福寶寶，家中添福加財。生肖羊屬羊的人為人處事都很低調，也是性格使然，不管做什麼事都願意付出百倍的努力，而且從不抱怨，他們與家人之間的緣分特別深厚，能為整個家庭招福招財，還能把這種福氣延續到子孫後代，尤其是在今年下半年，有屬羊人的家庭必定福氣滿滿，添子添福，財源滾滾。生肖豬人們都說豬渾身都是寶，還有金豬招財，所以豬也是福氣的象徵，屬豬的人更是如此，他們性格老實，為人忠厚，有他們在的家庭肯定是和樂融融的，吵架生氣什麼的，根本不存在，而在今年下半年，屬豬人能為家中帶來福氣，財源廣進、富貴延綿。（編輯：賴詠璿）