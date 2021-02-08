蚵仔煎配啥青菜？中部人狂推「1冷門款」：全台最好吃啊
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 12:22:03
台灣的小吃應有盡有，疫情前不少外國遊客來台旅遊時，都指定要品嚐台灣小吃，其中國民小吃「蚵仔煎」的特殊口感和香氣，更是擄獲不少饕客的心。不過，近日就有網友在PTT八卦版提到，蚵仔煎配哪種青菜比較對味？貼文隨即引發網友熱議，許多老饕紛紛推薦「冷門配菜」，坦言在中部比較常遇到，狂讚是「全台最好吃！」
原PO表示，蚵仔煎除了蚵仔、雞蛋以外，大多還會加一點青菜，不禁好奇詢問廣大鄉民「那應該加小白菜，還是空心菜比較對呢？」並疑惑指出「南北部是不是有差異？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「花椰菜才是正道」、「只能加小白菜或茼蒿」、「吃過加茼蒿的，讚，不過老闆不做了」、「茼蒿最神」；不少網友認為加入空心菜才是內行吃法，且在中部比較常見，「豐原廟口加的都是空心菜，我認為全台最好吃啊」、「台中、彰化吃過加空心菜，台北小白菜」、「在台中吃過加空心菜的」。不過，也有網友表示「沒看過加空心菜的」、「加空心菜是什麼邪魔歪道我從來沒吃過」、「空心菜菜太老會很難吃」、「南部是白菜+豆芽」。（編輯：賴詠璿）