NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

蚵仔煎配啥青菜？中部人狂推「1冷門款」：全台最好吃啊

編輯中心/綜合報導

2021-02-08 12:22:03

蚵仔煎
▲蚵仔煎配哪種青菜比較對味？內行紛紛推薦「冷門配菜」，坦言在中部比較常遇到。（圖／網友提供）
台灣的小吃應有盡有，疫情前不少外國遊客來台旅遊時，都指定要品嚐台灣小吃，其中國民小吃「蚵仔煎」的特殊口感和香氣，更是擄獲不少饕客的心。不過，近日就有網友在PTT八卦版提到，蚵仔煎配哪種青菜比較對味？貼文隨即引發網友熱議，許多老饕紛紛推薦「冷門配菜」，坦言在中部比較常遇到，狂讚是「全台最好吃！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO表示，蚵仔煎除了蚵仔、雞蛋以外，大多還會加一點青菜，不禁好奇詢問廣大鄉民「那應該加小白菜，還是空心菜比較對呢？」並疑惑指出「南北部是不是有差異？」
▲蚵仔煎配哪種青菜比較對味？內行紛紛推薦「冷門配菜」，坦言在中部比較常遇到。（圖／翻攝自PTT）
▲蚵仔煎配哪種青菜比較對味？內行紛紛推薦「冷門配菜」，坦言在中部比較常遇到。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「花椰菜才是正道」、「只能加小白菜或茼蒿」、「吃過加茼蒿的，讚，不過老闆不做了」、「茼蒿最神」；不少網友認為加入空心菜才是內行吃法，且在中部比較常見，「豐原廟口加的都是空心菜，我認為全台最好吃啊」、「台中、彰化吃過加空心菜，台北小白菜」、「在台中吃過加空心菜的」。
不過，也有網友表示「沒看過加空心菜的」、「加空心菜是什麼邪魔歪道我從來沒吃過」、「空心菜菜太老會很難吃」、「南部是白菜+豆芽」。（編輯：賴詠璿）
關鍵字

NOW民調中心

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
83.29%16.71%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
47.73%52.27%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
53.17%46.83%
2021-02-02-2021-02-08
即時
推薦閱讀