公職工作「恐怖陋習」被揭露！她待10年勸退：沒人能改變
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 19:03:34
公務員被認為是一個鐵飯碗的工作，更有不少人擠破頭拚考試，就是會了獲得公務員工作的機會。不過，就有一名女網友指出，自己在公家機關工作將近十年之久，然而她卻奉勸想來工作的人想清楚，更曝光職場「恐怖陋習」而引發眾人討論。
原PO於《Dcard》上發文，表示自己在公家單位工作將近10年之久，但她卻沉重直喊「在公家單位工作，不會因為你工作態度多努力認真而改變什麼⋯會因為你會不會巴結跟抱大腿而改變什麼⋯」。她也緊接著爆料，最近考核成績已經出爐，然而周邊認真工作，但不太會巴結的同事通通都拿乙，反而是不太工作或不認真工作，只會巴結的人全都拿到甲，讓她無奈直呼「這個陋習已深深的在公家機關腐敗很久，沒人能改變也不可能會改變⋯所以奉勸要去公家機關工作的人，要學會巴結抱大腿」。貼文一曝光，隨即引來許多網友傻眼留言，「唉⋯很有共鳴⋯⋯進入職場一年半，身為一個老實人還不知道怎麼適應這一切」、「過來人，今年初辭職的，做的要死要活，一直加班，明明已經做不完了，還約談我想讓我增加業務」、「真的～主管就是喜歡嘴甜又愛抱大腿的！社會不變的真理」、「老屁股也是讓人心累，根本社會毒瘤」。但也有人抱持不同看法，「不過我媽工作認真也都沒有巴結，已經十幾年年年都甲了，真的是看單位而不是公家機關都這樣吧」、「出社會工作就是這樣啊！跟公家機關感覺沒太大的關係，純粹有些人有些單位就是這樣」、「妳講的問題在任何地方都有可能發生，管你是公家還私人企業，都工作十年了要認清現實」。（編輯：陳雅雲）