作業員薪水高過文書助理？內行揭「殘酷真相」：你自己算
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 20:59:08
在這個薪水停滯、物價房價狂漲的時代，擁有高薪的工作，是許多人夢寐以求的目標。然而，就有網友發現徵人廣告上，電子工廠作業員的月薪條件比辦公室的文職人員高出許多，讓他不禁好奇為什麼薪資會有這樣的差異？問題一出掀起熱議，更釣出許多過來人分析。
有位網友在PTT以「工廠作業員為何薪資比文書助理高」為題發文，透露他發現徵才廣告上，電子工廠作業員的薪水大概3萬起跳，但辦公室文書助理就基本工作2萬多不到3萬，讓原PO不禁好奇為什麼薪資會有這樣的差異？原PO進一步疑惑地說，「這是起薪關係，之後就會拉近差距嗎？還是最後誰會超越誰呢？」在職場熬久了之後，工廠作業員與辦公室文書助理薪水誰會比較高呢？關於原PO的問題，許多網友紛紛在底下留言回覆說，「工作舒適度」、「作業員體力要求比較高吧」、「你想，哪個比較少人願意做」、「供需法則阿」、「薪水不是工作難度決定的，是供需決定的。一堆人都要當文職，薪水就可以開低」、「作業員體力活啊，又難找人，跑太多產能上不去」、「作業員真的是很辛苦，所以流動率大」。（編輯：倪浩軒）