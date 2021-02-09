樓上辣妹深夜「借體重機」爆紅！本尊被神到 網一看全暈
編輯中心/綜合報導
2021-02-09 11:06:40
凌晨2點有人找上門，你會認為他要幹嘛？近日，就有一名男網友分享，表示樓上的女房客凌晨2兩點找上門，而其目的竟然是「借體重機」，其照片曝光後，網友紛紛驚呼「真是漂亮，但時機敏感」，而這位女房客也迅速在網路上引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「樓上的女房客準備要搬家了，沒想到前幾天凌晨2點就跑下來說要借體重機，於是我就隨手拍了兩張照片，但是背景跟衣服很違和，有沒有P圖達人可以把背景換美一點」。貼文一出，網友紛紛回應「挖勒！正妹凌晨找上門，炫耀文啦」、「那個，房東，有缺房客嗎？」、「凌晨兩點說到你房間借體重機，我是沒讀什麼書，但不要騙我唷！」、「正妹凌晨借體重機＝＝太神了吧」、「人生勝利組的房東，搭配正妹房客，絕配」。而隨後，也有不少內行網友，一眼就認出原來該女房客是cosplayer「卡比兔」，IG社群有快10萬人追蹤，對於為何在半夜借體重計，卡比兔也在臉書澄清「自己活動結束都12點了，之後西門走回家也需要時間，而且房東就在我家樓下，難得回去當然要去寒暄一下，因為我當時真的好奇體重多少啊，真的很懶得一直回答這些問題。」（編輯：張嘉哲）