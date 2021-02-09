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為何餐廳點完菜急收菜單？店員揭「3原因」：被騙都不知

編輯中心/綜合報導

2021-02-09 14:47:27

▲通常我們去餐廳吃飯時，常常可以看到服務生點餐完畢後將菜單收走。（圖／取自pixabay）
▲通常我們去餐廳吃飯時，常常可以看到服務生點餐完畢後將菜單收走。（圖／取自pixabay）
每次我們到餐廳去吃飯的時候，總是會有服務生拿出菜單來給我們點餐，但是你是否有發現，每次點完餐之後，服務生都會火速的將菜單收回，對此，知名美食部落客《小乾倩倩的遊戲美食》就分享其中的3大原因，直言「這是餐廳的友人直接透露給他，且第三點更是許多人被騙都不知道，不可不防」。
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▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享店員收走菜單的3種含義。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享店員收走菜單的3種含義。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
一、菜單的成本比較高，而且數量有限
很多飯店的菜單，大部分都是花了很多成本製作的，因為本身成本比較高，製作的數量也有限，所以在點完菜時，服務員必須馬上回收，尤其在尖峰時段時，可能會造成菜單不夠的問題，況且留在客人手上也可能造成毀損跟遺失。
二、防止菜單上的創意被同行竊取
有很多餐廳的菜單，無論是菜色還是外觀設計，都是老闆在開業之前苦想而出，帶有自己店家的特色與創意，於是服務員在客人點完菜之後，也是為了有同行直接順走菜單或者拍照留念，導致菜單創意被竊取。
三、惡劣店家驚現陰陽菜單
有些餐廳會出現所謂「陰陽菜單」的現象，意即客人在買單的時候，櫃台擺放的菜單價格與原本點菜的菜單價格還要高，藉此來海撈客人一筆，雖然這種店家非常少見，但是不謹慎的顧客可能會被騙，而且還不知情，大家在點菜時還是要記清楚價格，這種陰陽菜單不得不防。（編輯：張嘉哲）
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