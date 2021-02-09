超市驚見紫色花椰菜！網嚇問「葡萄口味？」 真相曝光了
編輯中心/綜合報導
2021-02-09 14:04:02
「花椰菜」是常見的蔬菜之一，含有豐富的營養價值，不過你是否見過綠色和白色以外的花椰菜？近日，一名網友在PTT八卦版提到，逛超市的時候無意間看見紫色的花椰菜，不禁直呼「長這麼大第一次看到」，畫面曝光立刻引發網友熱議。
原PO表示，逛超市的時候，經過蔬果區域發現竟有許多紫色的花椰菜，驚訝直嚷「長這麼大第一次看到有紫色的，真的長知識了，大家有看過或吃過嗎?不知道味道如何？」好奇詢問廣大鄉民「大家有吃過紫色的花椰菜嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「葡萄口味？」「原來真的有紫花椰菜，以前同學便當有紫花椰菜，還以為是蒸飯箱蒸過後發生的變化」；對此，有網友出面解惑「煮完之後就不怎麼紫了，生的時候比較漂亮」、「跟白色的比較像，沒什麼味道」、「吃過，水煮後顏色會退」、「味道沒什麼特別，倒是水煮的水都變紫色的有點倒胃口」。事實上，根據農業知識入口網指出，行政院農業委員會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所在民國68年自英國引進25個優良紫花椰菜品種，經多年的選拔馴化，選育出適合台灣栽培的紫花椰菜，於民國101年7月20日取得花椰菜新品種「台農1號」之品種權，提供國人更多樣化及優質健康的蔬菜品種。 紫花椰菜的花球呈紫红色，富含花青素，主要食用部位為脆嫩的紫色花球，富含維生素A、B1、B2、C，抗氧化力強，粗纖維少，其他尚有鉀、鈣、磷、鐵及少量硒等成分。紫花椰菜原產於歐洲地中海沿岸一帶，但進口的種子因為耐熱性不足，有栽培期間短，高溫期花球轉色不正常及花球有柳葉的情形。（編輯：賴詠璿）