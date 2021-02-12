麻將也走高端時尚！精品大牌推「最美麻將組」

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愛馬仕Hermés麻將組愛馬仕Hermés推出小牛皮麻將組，內含148塊以實心桃花木製成的麻將，同時也附上牌尺、籌碼、骰子，整套要價超過美金4萬元 (約新台幣130萬元)，是精品推出麻將組合中最貴的一組。 Tiffany & Co麻將套組Tiffany & Co推出麻將套組，外盒、以及麻將組以經典Tiffany藍皮革打造而成，內部採用深灰色絨面，非常夢幻。 其麻將套組內含由胡桃木組成的150個麻將、120隻計分棒、80個籌碼、4個骰子及4個胡桃木底座，分別裝在四個皮革盒子裡，且外盒印有 Tiffany & Co的Logo，標誌性十足。Tiffany & Co麻將組要價美金15,000，台灣售價則為54.5萬台幣。 PRADA麻將組PRADA麻將組合外盒以自家招牌 Saffiano 防刮小牛皮製成，正面全黑搭配綠色刻印，背面則呼應過年，以大紅色作為底色，並印有PRADA經典logo，撞色對比非常時尚。PRADA麻將要價新台幣12萬元，與其他品牌相比相對好入手。 Louis Vuitton老花麻將組Louis Vuitton老花麻將組首次於LV硬箱展登場就掀起討論，用玉石雕刻而成的麻將，上面刻著各種花色，整副麻將組裝在LV經典硬箱，質感爆棚。 值得一提的是，麻將牌一條上還刻有台灣藍鵲，非常具有代表性。根據Elle Taiwan報導，此套麻將組全台限量10組，每組新台幣230萬元。