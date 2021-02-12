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麻將也走高端時尚！精品大牌推「最美麻將組」

The China Post/綜合報導

2021-02-12 23:00:00

各大精品品牌近日掀起一波麻將風潮
▲各大精品品牌近日掀起一波麻將風潮 (圖|愛馬仕、PRADA、 Tiffany & Co官網)
各大精品品牌近日掀起一波麻將風潮，愛馬仕、LV、Prada接連推出麻將組合，其精美設計細節讓麻將不再只是桌上遊戲，而成為一種高貴收藏品。以下盤點四大精品品牌推出的「最美精品麻將組合」。
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愛馬仕Hermés麻將組

愛馬仕Hermés推出小牛皮麻將組，內含148塊以實心桃花木製成的麻將，同時也附上牌尺、籌碼、骰子，整套要價超過美金4萬元 (約新台幣130萬元)，是精品推出麻將組合中最貴的一組。
▲愛馬仕Hermés麻將組
▲愛馬仕Hermés麻將組(圖|愛馬仕官網)
 
Tiffany & Co麻將套組
Tiffany & Co推出麻將套組，外盒、以及麻將組以經典Tiffany藍皮革打造而成，內部採用深灰色絨面，非常夢幻。  
其麻將套組內含由胡桃木組成的150個麻將、120隻計分棒、80個籌碼、4個骰子及4個胡桃木底座，分別裝在四個皮革盒子裡，且外盒印有 Tiffany & Co的Logo，標誌性十足。Tiffany & Co麻將組要價美金15,000，台灣售價則為54.5萬台幣。  
▲Tiffany
▲Tiffany & Co麻將套組(圖|Tiffany & Co官網)
 
▲Tiffany
▲Tiffany & Co麻將套組(圖|Tiffany & Co官網)
 
PRADA麻將組
PRADA麻將組合外盒以自家招牌 Saffiano 防刮小牛皮製成，正面全黑搭配綠色刻印，背面則呼應過年，以大紅色作為底色，並印有PRADA經典logo，撞色對比非常時尚。PRADA麻將要價新台幣12萬元，與其他品牌相比相對好入手。  
▲PRADA麻將組
▲PRADA麻將組(圖|PRADA官網)
 
Louis Vuitton老花麻將組
Louis Vuitton老花麻將組首次於LV硬箱展登場就掀起討論，用玉石雕刻而成的麻將，上面刻著各種花色，整副麻將組裝在LV經典硬箱，質感爆棚。 
值得一提的是，麻將牌一條上還刻有台灣藍鵲，非常具有代表性。根據Elle Taiwan報導，此套麻將組全台限量10組，每組新台幣230萬元。
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