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怎麼一堆人很討厭過年？男淚揭「致命關鍵」　眾人全點頭

編輯中心/綜合報導

2021-02-09 16:26:33

▲一名女網友發文，表示公婆為了年菜在吵架，也詢問網友們，到底年菜去餐廳好，還是自己在家冷凍年菜較佳。（示意圖／Nownews資料照）
▲每到過年的時候，不少人都會返鄉團圓，一家人一起吃飯談天。（示意圖／Nownews資料照）
一年一度的農曆春節就從明天開始，不少人都相當期待這個喜氣洋洋的日子，能夠與家人團聚一起吃年夜飯，是非常高興的事情，不過，就有網友揭露「每年過年對他來說都是很痛苦的一個節日」，其原因曝光後，釣出不少人表示「我也是....」。
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原PO在「爆怨2公社」貼文指出「小時候喜歡過年，雖然壓歲錢加起來沒有現在一天薪水多，也是可以歡樂好久，小時候到除夕晚上，桌上有魚，有雞，有豬肉，就可以開心大吃好幾碗飯，15歲晚上出來當童工，半工半讀，記得人生第一次拿到過年年終600塊，高興到蹦蹦跳跳」。
「但長大後開始厭倦過年，甚至討厭過年，要煩惱紅包要包多少才不會失禮；年終拿的比15歲的時候高，卻沒有更喜悅；除夕夜滿桌的佳餚也不上一碗泡麵的滋味；幾年之內我失去了最疼我的爺爺跟感情最好的親妹妹.....過年成了我最痛苦的一個節日」。
▲但有網友表示因為失去了摯愛的親人，過年反而變成痛苦的日子，引發共鳴。（圖／爆廢公社）
▲但有網友表示因為失去了摯愛的親人，過年反而變成痛苦的日子，即便桌上有大魚大肉，也比上一碗泡麵好吃。（圖／爆怨2公社）
貼文一出，網友紛紛回應「我也是....爸媽離開之後，過年我真的都是一個人」、「我也很討厭過年，父母都在天堂，看到別人家團圓的畫面就次次提醒我沒有團圓這回事」、「我媽娘家也因為外婆過世，初二不再一起回娘家吃飯了，那些都回不去了...」、「我爸媽也不在了...每年過年看別人團員真的好痛苦」、「完全能懂你的感受...我媽走後，年夜飯只剩我跟我爸吃了...很傷心」。（編輯：張嘉哲）
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