公司發紅包！他一看臉綠「可以退嗎？」 全場笑翻
編輯中心/綜合報導
2021-02-09 17:48:30
農曆新年將至，其中「包紅包」更是過年習俗之一，不僅親朋好友間會互發紅包沾沾喜氣，不少公司行號也會送給員工紅包，犒賞一年的辛勞。但就有網友表示，收到公司發的紅包，但打開卻讓他超級傻眼，直呼「可以退嗎？」讓大家笑翻。
有位網友在臉書社團《爆怨公社》分享了一張照片，照片可以看見，原PO拿著公司發的紅包，但把紅包內的鈔票掏出一看才發現，只有3張一百元，讓原PO不禁無奈表示，「到底是什麼情況下，公司會包單數紅包，傻眼，可以退嗎？要跟自己說300是雙！」一般來說，紅包金額為求好彩頭都會擺放雙數比較常見，難怪原PO會覺得奇怪。網友紛紛在底下留言回覆說，「對折看起來就有六百了」、「可能本來只是要給200」、「200太少、400不吉利、500你也會覺得是單數，600又太多了」、「可能多放一百，當自己賺了就好」、「單數，真的是很無言」、「是不是還有60在紅包袋底下你沒倒出來」。但也有許多網友認為有拿到紅包就不錯了，「還嫌，我都羨慕死了」、「有就偷笑了」、「有紅包就應該要知足了」、「有紅包就要感動了」、「基本上這種叫獎金」。（編輯：倪浩軒）