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逛寵物展愛貓被抱走！她追上發現「原因」氣炸：滿滿圈套

編輯中心/綜合報導

2021-02-09 21:18:13

▲有網友去逛寵物展，遭到強迫推銷，愛貓直接被抱走。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《爆怨公社》及NOWnews資料庫 ）
▲有網友去逛寵物展，遭到強迫推銷，愛貓直接被抱走。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《爆怨公社》及NOWnews資料庫 ）
台灣每年都有舉辦各式各樣的寵物展，吸引許多民眾帶著毛小孩來逛逛搶好康。近日，卻有網友抱怨，遇到一位銷售員跑來搭訕，沒想到愛貓就被對方抱著跑走，結果一追到攤位上，才發現自己落入圈套，讓她相當氣憤，貼文也引起熱議。
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原PO在《爆怨公社》表示，日前帶著貓咪到寵物展逛逛，順便讓貓練習適應人群，結果突然來了一位業務銷售員搭訕，並說「好可愛喔！我可以抱看看嗎？」原PO也沒想太多，就同意讓銷售員抱，沒想到下秒就被對方塞了超多化妝品適用包，而愛貓就被銷售員直接抱著跑走。
▲原PO追到攤位才發現，這是一個推銷的圈套。（圖／翻攝自《爆怨公社》
▲原PO追到攤位才發現，這是一個推銷的圈套。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）
原PO也馬上追上去，一到攤位才發現自己落入圈套，攤位的其他員工開始「強迫推銷」化妝品，讓她忍不住痛罵「今天不管你產品好不好我都不會買，我內心其實快氣炸了，但礙於人家都和顏悅色，讓我沒辦法現場發作，一直不斷推拖才離開，到底什麼時候可以不要用騙的啊？」
許多網友也紛紛回應，「抱走我貓咪我真的會暴走」、「當他抱著貓走掉我就會開罵了」、「誇張，這種銷售手段真不可取」、「甚麼寵物展，根本業務展」、「沒經過同意，就隨意帶走貓，不用對他禮貌了」、「我也很討厭寵物展出現推銷的，很煩人」、「如果我的貓被抱走，不管對方什麼臉，我應該都會翻臉，完全不尊重人啊」。（編輯：許智超）
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