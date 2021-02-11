女待台積電10幾年！淚吐「年終領不到9萬」：不敢談工作
編輯中心/綜合報導
2021-02-11 10:26:16
「護國神山」台積電先前公佈核准2020年員工業績奬金與現金酬勞，總金額約695億637萬元，若以台積電員工超過5萬人來算，平均每人可領至少逾130萬元，超優福利也讓不少人十分羨慕。不過，就有一名在台積電待了幾十年的女網友打臉，指出自己領到的年終實際不到10萬，甚至無奈分享在台積電工作後的困擾。
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己在台積電擔任技術員10幾年，不過她就針對新聞報導每位員工可以拿到年終139萬的消息，無奈回應「我年終連尾數的9都不到！一年總收入也沒有破第7位數字，搞得外界都認為每個人年終真的領很多」。此外，她指出親友發現她在台積電工作後，都會認定她財力雄厚，吃個陽春麵會被虧「ㄚ你台積捏，怎麼吃這個」、開二手車會被說「ㄚ你怎麼開這台，家裡還有更高級的吼」，甚至過年時還會被親戚說「領那麼多包給我小孩的紅包一定很大包吼」。原PO透露，從前被問及在哪上班，都會驕傲回答「台積電」，如今都改口說「一般小工廠」，「離開公司後識別證、車證通通放置物箱，不敢掛在身上或放車裡，深怕A到別人會被獅子大開口。」文末她也強調，新聞中的年終數字為「平均」，不是所有員工都領這麼多。她最後亦澄清，雖然有這些困擾，自己仍十分喜愛公司以及同事。貼文一曝光，隨即引來網友討論，「我懂妳的感受，本身也是台積電技術員，年終真的沒有很多」、「有6位數已經很優了」、「這年終至少是主管級以上，基層通常都沒百萬」、「只有工程師以上才有這種薪水」、「同意妳說的，我最討厭就是聽見人家說，你們公司股票有漲老闆沒有發給你」。（編輯：陳雅雲）