火鍋店狂開「燒烤不受歡迎了？」眾揭致命缺陷：完全不行
編輯中心/綜合報導
2021-02-11 11:01:28
台灣人一年四季愛吃鍋，街道上種是能看到各式火鍋店面。不過，就有一名網友好奇提問「火鍋為什麼比燒烤受歡迎？」對此，就引來許多老饕曝光燒烤的2大缺陷。
原PO於PTT八卦板上發文，表示台灣街上火鍋店十分多，其中價位從平價百元，到高檔上千元的應有盡有，這就讓他好奇發問「究竟為什麼火鍋比燒烤受歡迎在台灣，兩個吃完身上都有味道不是嗎？八卦？」問題一曝光，就引來許多網友討論，其中不少人點出吃燒烤十分麻煩，且若技術不夠，烤出來的成品會讓人食不下嚥，相較之下火鍋料理起來較為簡易，直言「因為燒烤很麻煩」、「不會烤燒烤，不是吃到半生的就是烤到黑麼麼的」、「1.烤肉比較花時間和技術 2.烤肉肉品質不行超難吃」、「而且燒烤吃蔬菜不方便，所以一直吃肉很膩」、「燒烤肉爛比較吃得出來...」、「燒烤要吃到跟火鍋一樣飽，那火力要跟快速爐一樣了」。另外，也有人指出吃燒烤所沾上的味道，比起火鍋來說更讓人不舒服，「炭味真的不舒服，火鍋味道小很多，不吃麻辣的味道更小」、「烤肉味道重吃多易上火不健康」、「燒烤的味道比火鍋難聞多了」；不過仍有許多燒烤的愛好者，跳出來反駁「燒烤也很多好吃的肉！」、「不會啊！我就很愛吃燒烤」、「燒烤東西種類也很多」。（編輯：陳雅雲）