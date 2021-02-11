人妻過年下廚「透抽一切開」臉秒綠！行家抖內幕：虧大了
編輯中心/綜合報導
2021-02-11 13:37:57
農曆新年到來，親朋好友都會一同圍爐享用團圓飯，不少主婦也都會下廚準備一整桌年菜，展現高超的廚藝。不過，就有一名人妻表示，下廚時就將透抽切開，沒想到卻發現裡頭藏了魚！對此，就有行家曝光背後手法。
原PO於今（11）日在臉書社團《爆廢1公社》上發文，其貼出一張照片，只見畫面中，原PO將看似普通的透抽切開，竟發現裡頭還藏著魚，讓她無奈直呼「哈哈！真幸運透抽切開來，裡面還有魚……祝大家年年有餘」。貼文一曝光，就有行家揭露內幕，「那個是用來增加重量用的，都是偷塞進去的」、「魚被當透抽秤來賣，有沒有好貴的感覺呀！傻了，被老闆坑了」、「那個是無良魚販的詐騙手法。因為魚便宜。透抽貴，用來騙你的錢的」、「塞魚增重的行為跟詐欺沒兩樣」、「偷重，我也遇過」。但也有人抱持不同看法，「應該是沒魚販這麼空塞魚進去吧？應該是尚未消化的魚吧？」、「大量補撈時被擠進去的，這個很常發生，只是很多人認為是魚販故意塞魚增重的」、「魚販吃飽沒那麼閒，拖網拖的魚會到處擠到處鑽」、「大部分的透抽都是網子拖上來的，在機器絞網擠壓下，很多小魚會鑽進去，但也不排除吃飽太閒的攤販塞的」。（編輯：陳雅雲）