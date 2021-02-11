30K男騙「過年要上班」不敢返家！理由曝光 全場超心疼
編輯中心/綜合報導
2021-02-11 17:25:18
每到農曆新年，大家都會回到老家，和許久不見的家人團圓、吃年夜飯，家家戶戶充滿喜氣、熱鬧的氛圍。不過，近日一名網友在《Dcard》貼文提到，小時候很喜歡過年，但是出社會之後，過年卻變成他的夢魘，今年甚至騙家人要上班無法返鄉過年，理由曝光讓全場網友心疼不已。
原PO表示，小時候很喜歡過年，因為終於可以放假，還可以領紅包、吃大餐，但是出社會之後，過年卻變成他的夢魘，甚至因為即將過年，大概有十幾天晚上都睡不好覺。原PO接著娓娓道來，高中時因為太愛玩，大學沒有考好，苦嘆「我這種混學歷畢業的人很難找到好工作，目前月薪只有3萬初」。近幾年回老家過年，大伯父總問原PO薪水多少，因為堂哥年薪破百萬，所以拿他相比很有成就感，就連叔叔也會附和酸幾句，「因為我堂弟目前讀頂大，所以每次過年我都是笑柄。這還沒完，初二回來的姑丈更跩，是個工廠小開，我兩個表妹都在美國留學，我叫姑丈他都不理的，連看都不看一眼，完全看不起我……」原PO坦言，過去5年的年假真的過得很痛苦，今年不得已騙爸爸要上班不能回家過年，實際上早就開始休年假了。他難過的說「我也不想這樣說謊欺騙父母，不過我真的不想再回去被折磨第6年，因為這事我的身心都病了」，總是很羨慕別人家庭，過年回去都沒壓力。不禁好奇詢問「像我這樣因為低薪、低就而害怕回去的人多嗎？以前覺得親戚問工作、感情這些真的很沒禮貌，但現在我認為，討厭被人家問不就是因為我覺得很丟臉嗎？如果我高薪、有能力結婚，和他們同等級就不會自卑了，年輕人真的很在意面子」，並期許今年能考上公職，明年不再逃避、欺騙。貼文一出，讓網友看完相當心疼，紛紛回應「加油！看了以後滿難過的」、「真的，面對這種親戚，雖然我是不會撕破臉，但會笑笑的回酸他們，既能打擊到他們，也不會有失氣度，何樂而不為呢？」「我都覺得親戚又不是我家人，是我爸媽的家人，自己有跟爸媽吃到飯就好，有些親戚怎樣根本沒差」、「我自己是去年就不回去了，去年年底的時候外婆也過世了，外公更是早些年就走了，以後大概也沒有回去的理由了」。（編輯：賴詠璿）