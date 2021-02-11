租屋10年噴72萬！他猶豫「買小套房」 網勸1情況乖乖租
編輯中心/綜合報導
2021-02-11 19:37:04
台北市區房價居高不下，不論是買房、租屋價格都比其他縣市貴上許多，不少小資族也會轉往新北，甚至桃園居住，以通勤取代高額房價。 不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，因為在外工作租屋10年，花費總共72萬元，也是一筆不小的開銷，不禁好奇詢問，是否有人會為了工作直接買小套房？貼文立刻引發熱議。
原PO表示，假設在外工作10年，房租每月6000元，10年下來總花費高達72萬，再加上房東一度5元的電費，也是一筆不小的開銷，認為倒不如直接買套房，不需要也可以賣掉，他好奇詢問廣大鄉民「有人為了工作直接買小套房嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「台北小套房一點都不難賣也是真的，地點才是最重要，現在套房跟兩房其實才是最熱門的」、「現在小坪數很好賣，因為都不婚」、「72萬南部都買不到套房，你要去哪買」、「淡江同學的爸媽直接買一個套房給她住，念完5年之後繼續租學弟妹」。不過，也有網友表示，如果地點是台北，用買的未必比較划算，因為小套房總價其實也不算低，「在台北建議你還是乖乖租房子」、「那是台北吧，中南部還有5000的」、「小套房其實不便宜」、「套房除非地點好，不然很難轉手，地點好價格就不會便宜」、「台北古亭捷運站小套房890萬……」（編輯：賴詠璿）