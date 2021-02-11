客備註「我是法官」要求一長串！女外送員傻眼：解任務？
編輯中心/綜合報導
2021-02-11 21:08:09
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。不過，一名女外送員在臉書社團《爆怨2公社》表示，曾有學姐接到客人訂單，備註洋洋灑灑寫了一長串，不僅自稱「我是法官」，還提到「之前有遇過失職的外送員，已進入法律程序」，讓她看完相當傻眼。
原PO在文中分享學姐給她的經驗談，因為日前遇到一名客戶，在訂單備註洋洋灑灑寫了一長串：「餐點放在庭院院子內白色鞋櫃上之後，用鐵絲把鐵門勾住；湯要用碗裝，不要把熱食放進塑膠袋，有塑化劑；食物和湯分開兩個袋子裝；請把門恢復原狀即可，不需鎖門，用鐵絲勾住門，不要讓風吹開」。該顧客最後還強調「我是法官，不要把餐點打開或直接帶走，之前有遇過失職的外送員，已進入法律程序。如有疑問可打0905-XXX-XXX，這是助理手機號碼」。原PO看完不禁直呼「這種客戶真的不要叫外送可以嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「這種的如果備註在店家點餐，我直接幫外送員拒單」、「如果有做外送也不會接這筆單，有夠恐怖的」、「我不是外送員，看了都不想接了」、「真的不要接這種客人，自找麻煩」、「X的，送個外送還要解任務？」（編輯：賴詠璿）