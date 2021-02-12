兒將3千紅包丟進洗衣機！媽一拿「秒變5千」　崩潰真相曝

小孩子因為不懂事，常常會做出許多令父母親哭笑不得的行爲，對此，就有一名女網友發文，表示兒子日前忘記將放在口袋裡的3張千元鈔票拿起來，就直接把褲子丟進洗衣機，豈料其中2張竟然就這樣被洗成「紫紅色」，看到千元大鈔染色，讓她很無奈，更有網友開玩笑直呼「3000變5000」。

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該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示他要來抱怨一下她那個「完全沒神經」的兒子，因為兒子日前將整個紅包放進褲子的口袋裡，結果忘記拿出來，就直接丟進洗衣機，「整包好好連褲子丟一起進去，還是事後找紅包才發現寶藏」。

▲一名女網友發文，表示兒子忘記將紅包從褲子拿出來，就直接丟進洗衣機洗，結果千元大鈔直接染成紫紅色。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

貼文一出，引起熱議，「瞬間翻漲」、「特殊稀有隱藏版，留著當傳家寶吧」、「很有藝術家的味道」、「去台灣銀行換」、「這麼小就知道增產保國，有前途」、「紅到發紫！」、「3000變5000」。

事實上，根據「污損破損不適流通之紙幣及硬幣收兌標準」第3條指出，紙幣破損污損或燻焦，但簽章、號碼、文字及花紋仍可辨認者，即可照全額收兌。（編輯：郭佩蓉）