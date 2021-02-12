兒將3千紅包丟進洗衣機！媽一拿「秒變5千」　崩潰真相曝

小孩子因為不懂事，常常會做出許多令父母親哭笑不得的行爲，對此，就有一名女網友發文，表示兒子日前忘記將放在口袋裡的3張千元鈔票拿起來，就直接把褲子丟進洗衣機，豈料其中2張竟然就這樣被洗成「紫紅色」，看到千元大鈔染色，讓她很無奈，更有網友開玩笑直呼「3000變5000」。
該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示他要來抱怨一下她那個「完全沒神經」的兒子，因為兒子日前將整個紅包放進褲子的口袋裡，結果忘記拿出來，就直接丟進洗衣機，「整包好好連褲子丟一起進去，還是事後找紅包才發現寶藏」。原PO也表示，當她拿出2張已經變色的千元大鈔，當下真的超無奈，「雖然過年快到了，也不用藍藍的1000元，硬要染成紫紅色的2000元吧」，她也開玩笑表示「孩子，洗錢不是這樣洗的，這樣還能用嗎，不說了，我先去打一下牆壁......」。
貼文一出，引起熱議，「瞬間翻漲」、「特殊稀有隱藏版，留著當傳家寶吧」、「很有藝術家的味道」、「去台灣銀行換」、「這麼小就知道增產保國，有前途」、「紅到發紫！」、「3000變5000」。
事實上，根據「污損破損不適流通之紙幣及硬幣收兌標準」第3條指出，紙幣破損污損或燻焦，但簽章、號碼、文字及花紋仍可辨認者，即可照全額收兌。（編輯：郭佩蓉）