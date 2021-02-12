婆婆好菜留到初二！媳婦嘆「好康輪不到我」　反被網轟爆

昨（11）日是除夕，而以傳統習俗來說，媳婦們每到過年都會到婆家圍爐吃年夜飯，不過年夜飯的菜色該吃什麼、由誰來準備，每個家庭也都沒有一定標準，對此，就有一名女網友發文抱怨，表示每到過年她都覺得很低落，因為婆婆準備的菜色每年都一樣，甚至還把好料留到初二，要給女兒女婿享用，但網友們看完卻紛紛吐槽。

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該名女網友在臉書粉專《靠北婆婆2.0》發文，表示又到了除夕圍爐了，但每年這個時候，她的心情總是很低落，「真的真的很不想回婆家圍爐，每年都是簡單的火鍋料，一盤海帶、一盤豆乾、一盤筍乾、一盤魯蛋，都買現成的拜拜，年覆一年，吃啥都不用想就知道」。

▲一名女網友在臉書粉專《靠北婆婆2.0》發文。（圖／翻攝自《靠北婆婆2.0》）

聽到這樣的回應，也讓原PO超級心寒，「結果人家是要留到初二她女兒女婿回娘家時吃的，輪不到我們，所以所謂的除夕圍爐，人家想的是和她的孩子們圍，而我們這外姓人，要我們回去，只是要我們幫忙打下手及飯後給所有人洗碗，好的輪不到你，要做事妳就是媳婦」。

▲一名女網友發文抱怨，表示婆婆每年過年準備的菜色都一樣。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不過也有網友表示，「想吃不會自己準備自己煮哦，要婆婆準備給你吃還好意思嫌，想要別人服侍得好好的，回自己娘家去讓你自己的爹娘去服侍吧」、「媳婦跟女兒就不一樣，可以不要比較嗎？你一比了就很在意，想吃什麼就自己處理呀」、「嫌菜色爛妳可以跟婆婆說今年年菜妳準備就好啊，妳回娘家妳爸媽應該也是拿各種好料出來吧」、「想吃什麼自己買啊，婆婆準備了，你們還嫌喔」。（編輯：郭佩蓉）