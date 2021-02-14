網購退錢不退件！賣家喊「直接砸碎」就好 內行抖出原因
編輯中心/綜合報導
2021-02-14 17:19:39
隨著科技發達，許多人喜歡在網路上購物，動動手指便可買回青睞的商品。然而，網購最大的風險就在於不能實際看見產品，難免發生拿到實品後不滿意，必須退貨退費的狀況，有時甚至因此引發消費糾紛。就有位網友分享親身經驗，向賣家要求退貨後，賣家爽快退回貨款且也不須將產品寄回，而是讓他直接「砸碎就好」，霸氣要求引發熱議，更釣出許多內行人解釋原因。
該網友在臉書社團《爆怨公社》發文，分享了自己與網購賣家的對話截圖，原PO買回水壺後覺得不滿意想要退貨，於是詢問該如何把商品退回給賣家。賣家先是向原PO確認已經收到退款了吧，原PO回答「對」之後，賣家便表示不用把商品退回來，直接「砸碎拍照」就好，原PO則回覆「好，年假過完之後，我拿鐵鎚給他凹」。原PO笑稱「這位賣家退錢後不收退件只要買家我破壞，好氣魄」，接著分享出自己破壞水壺的系列照，將水壺放在遊覽車輪後方，隨後無情倒車將水壺壓成扁平一塊，看起來莫名有幾分療癒。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「必須五星好評」、「砸碎...拍照給我，差點以為是在罵人」、「人家說砸碎，你用遊覽車，你們在比氣魄就對了」、「講好用鐵鎚的」、「霸氣的賣家」、「笑死哈哈哈哈」。更有許多內行網友指出，「海外賣家才會這樣處理，因為退回去運費比商品還貴啊」、「大陸出貨的話幾乎都是這樣處理，光來回運費就超過商品成本」、「大陸他們有運輸險，東西壞了如果再寄回去，運輸費都比東西本身價格高。所以都會讓買家砸壞拍照就好，然後再向保險公司申請賠償」、「他寧可把時間用來賺其他錢，也不要跟你糾纏」、「防止奧客騙錢阿，不過你這個賣家不錯了，通常是弄壞後才退錢」。（編輯：倪浩軒）