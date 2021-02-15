外送沒回應！一按門鈴驚見「妹子求救」 他嚇壞：怎麼辦
編輯中心/綜合報導
2021-02-15 21:30:44｜2021-02-15 21:30:50
近年來美食外送平台崛起，就連農曆年節期間都有不少民眾使用外送。近日，卻有外送員遇到客人不回訊息、電話也沒接，結果他按下門鈴，就一對男女才破門而出，女生還焦急地向他求救，讓他不知該如何是好，貼文一出也引起熱議。
原PO日前在《UberEats全台討論區》表示，他在凌晨2點左右，送餐到一處民宅2樓，抵達時傳了訊息告知，但客人沒已讀、電話也不接，原PO最後只好鼓起勇氣按門鈴，門鈴響起的瞬間，一名女子突然衝出來，同時一位男生抓著她的包包和衣服，兩人似乎是起了爭執。原PO指出，「女生拜託我救她，報警也可以，男生則說餐點丟旁邊，人走就好不關你的事」，這讓他忍不住猜測，應該是女生故意點餐，等到外送員到來才有機會脫逃，由於事情發生太過突然，加上樓梯間十分狹窄，讓他待在那近10分鐘，根本不知該怎麼辦。直到女生把包包扣環解開，掙脫後往樓下跑，原PO才錯愕離開，事後他也忍不住問「各位夥伴們，如果送餐途中遇到這臨時狀況，該如何處理？」許多網友也紛紛回應，「在保護好自己的前提下，趕快報警吧」、「遇到這種事就是報警處理，還需要問嗎」、「假裝離開，然後報警」、「看個人，想報警就報，不想就走人，畢竟會有麻煩的」、「不知道發生什麼事，既然有人求救於你，就幫忙撥電話給警察吧」、「錄影搜證外加報警」、「當然離開男的視線打110」。（編輯：許智超）