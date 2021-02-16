台積電男年收200萬！竟「追嘸女店員」　網抖2大致命關鍵

台積電（2330）有「護國神山」之稱，而台積電工程師的薪水也是非常優渥，讓不少人都相當稱羨。不過，近日也有一名年薪2百萬的台積電工程師想要追一名手搖店店員，但對方似乎興致缺缺，貼文一出，引起熱議。
一名網友在PTT以「有台積工程師追不到手搖飲店員的八卦嗎？」為題發文，表示他有一位朋友，目前在台積電上班，而他條件相當好，不僅清交畢業，在校時還參加校隊，年薪甚至高達200萬，還開著L牌的進口車。該名網友也繼續說道，但朋友向他訴苦，表示自己最近喜歡上一名在公司附近連鎖飲料店的女店員，因此他每天都會上門買一杯蜂蜜檸檬菊花茶，好不容易女店員也對他有印象了，「互換了LINE以後，卻怎麼都約不出來，他不想讓對方覺得困擾，現在就變成有一句沒一句聊著這樣」，因此原PO也相當好奇，為何朋友條件這麼好，卻追不到飲料店女店員。貼文一出，引起熱議，「去買的時候狗牌要掛著」、「去店裡脖子上有掛員工證嗎」、「台GG贏得過小開嗎」、「台積工程師有錢沒閒，怎麼陪小女生到處玩」、「別強求好嗎」、「空有錢，不浪漫又沒時間誰要」、「到底是誰灌輸男生有錢，就能追到女生的觀念？」。
不過也有網友抖出2大致命關鍵，表示其實「長相」和「年紀」才是主因，「全部問題都出在臉」、「長相問題吧」、「兩個字，顏值」、「有錢只是有追女人的資源...重點還是臉+個性..」、「我覺得是臉的問題啦」、「年紀差太多了吧」、「太早，等店員30+」、「還不想定下來」。（編輯：郭佩蓉）