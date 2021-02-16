台積電男年收200萬！竟「追嘸女店員」　網抖2大致命關鍵

台積電（2330）有「護國神山」之稱，而台積電工程師的薪水也是非常優渥，讓不少人都相當稱羨。不過，近日也有一名年薪2百萬的台積電工程師想要追一名手搖店店員，但對方似乎興致缺缺，貼文一出，引起熱議。

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一名網友在PTT以「有台積工程師追不到手搖飲店員的八卦嗎？」為題發文，表示他有一位朋友，目前在台積電上班，而他條件相當好，不僅清交畢業，在校時還參加校隊，年薪甚至高達200萬，還開著L牌的進口車。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

▲一名台積電員工想追求一名在飲料店上班的女店員，但對方似乎沒什麼興趣。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

不過也有網友抖出2大致命關鍵，表示其實「長相」和「年紀」才是主因，「全部問題都出在臉」、「長相問題吧」、「兩個字，顏值」、「有錢只是有追女人的資源...重點還是臉+個性..」、「我覺得是臉的問題啦」、「年紀差太多了吧」、「太早，等店員30+」、「還不想定下來」。（編輯：郭佩蓉）